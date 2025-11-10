今年結成から40年を迎えたダチョウ倶楽部のリーダー・肥後克広さん（62）が初の人生論『頼る力』（小学館新書）を出版した。デビュー以来炎上知らず、浮き沈みの激しい芸能界で長年活躍してきた肥後さん。昭和にブレイクした芸人が令和でも活躍している背景には、芸能界の常識をアップデートしてくれる後輩たちの存在があった。年を取るとなかなか年下の意見を取り入れることは難しくなるもの。今も昔も「頼る力」を使ってしなやかに生きる肥後さんにお話を伺った。（取材・文：婦人公論.jp編集部・油原聡子 撮影：本社・奥西義和）

【写真】自著『頼る力』をもってポーズを決める肥後克広さん

* * * * * * *

ルールが変わった芸能界

「頼る力」というタイトルは出版社の方がつけたんです。自分としては「頼る力」があるなんて思っていなかった。50歳になったころかな。世の中でコンプライアンスが言われるようになって「老害と言われないようにしないとな」と思っていたんです。

平成はまだ、スケベおやじ的な言動も「よくないな」という空気がありつつ、まだ「昭和だな」とギャグになっていた。でも令和になって、昭和では正解だったことがアウトになったんです。

「何を言っていいか」の判断はすごく難しい。「ハゲ・デブ・ブス」が絶対にダメなのはわかる。でも、そうじゃないものもあるじゃないですか。

ロケで絵本カフェを訪れた時のこと。カフェの女性オーナーが、ジブリ映画のような、まるで絵本から出てきたような雰囲気でした。だから、「絵本の世界から出てきたような感じですよね」と言ったら、「どこがですか」と返されまして、女性がカチンときたのがわかった。

もう脳内で「ピピピピ！ルッキズム注意！ルッキズム注意！」と警報が鳴って。なんとか「フードもおいしいんですよね」と話をずらしました。

お笑いイップスに

スポーツでイップスってありますよね。これまでできたことができなくなる。一時期ちょっとお笑いでイップスになってしまったんです。相手の言動にどう返せばいいのか分からなくなって。

仕事で芸人のキンタロー。さんとご一緒した時、キンタロー。さんが俳優の北大路欣也さんのモノマネをされていた。

「似ていると言ったら、北大路さんに失礼かも？」とかいろいろ考えてしまって何も言えないでいたら、隣にいた（ダチョウ倶楽部の寺門）ジモンさんが「やめろよ！俺らの大先輩のモノマネされたら困っちゃうよ」と言ったんです。



ダチョウ倶楽部の肥後克広さん

「おお！」と思って。最高の答えですよね、でもお笑いとしては０点です。何も起きないし、誰も傷つけない。「お、なるほど」となるくらい。

みんな窮屈そうではありますが、芸能界自体は良い方向に向かっている。たとえて言うと、スポーツのルールが変わったようなもの。ルールが変わったから、この範囲内でみんなでものを作っていこうということ。時にイエローカードが出ることもあるけれど、みんなでルールを守っていけばいいんです。

昔と今は正解が違う

炎上してしまう人は、昭和のサービス精神から来ていることもあると思うんです。「昔はこれで笑ったから、ウケたから」と令和にふさわしくないネタをやってしまう。僕も気持ちはすごくわかるんです。それでも、昔と今では正解が違う。「すごく面白い」より「クレームが来ないやや面白い」が正解。

炎上するケースは、本人が悪いのはもちろんですが、周りがどうにかできなかったのかなと思うこともありますね。

僕の場合は、（2022年に亡くなった）上島（竜兵）さんを中心に太田プロの後輩で作る芸人の飲み会「竜兵会」で後輩に聞くことが多かったです。土田晃之くんら後輩と食事をしながらしゃべっていると、僕の言葉に対して「その言い方は違う」と言ってくれる。「あ、そうか」とそこで気づいて学んでいきます。



『頼る力』（著：肥後克広／小学館新書）

太田プロの後輩に、タレントの野呂佳代がいます。昔は、プライベートな場でしゃべっていた時に、「お前太りすぎてAKB48をクビになったらしいなあ」と言うと、野呂が「そんなことないですよ！」と返してくれていた。

でもこの間同じことを言ったら、「それ、コンプラ違反ですよ」と言われたんです。まあ、遊びでの会話でしたが、「そうか」と納得しました。

天気の話でいい

コンプライアンスは、後輩芸人の劇団ひとりにも聞きます。彼は演者であり、監督もやっているので制作側でもある。ネットフリックスで映画を撮影した時に、クランクイン前にコンプライアンス研修を受けたそうです。だから詳しい。

劇団ひとりと話をしていると「本当にそうなの？ええ？」とか思うこともありますよ。たとえば、現場では怒鳴るのはもちろんダメだし、スタッフの服装に触れるのもNG。そうなると「天気の話しかできないじゃないか」と言ったら、「それでいい」と。でも実際に現場で劇団ひとりの言ったことを実践したら「正解だな」と思いましたね。

一期一会というわけでもないけれど、ドラマだったらワンクールで終わる。付き合いの期間を考えると、「今日は暑いよね」とか「朝早いね」とかで十分ですし実際に、それでコミュニケーションがうまく回りました。

後輩が僕に対していろいろ言ってくれるのは、本をただせば「ダチョウ倶楽部」というお笑いグループのキャラクターが「言ってもいい」「この人たちなら勝てる」「怖い人じゃない」というものだからかもしれません。こっちから相談しているとか、頼ろうと意識しているというより自然な流れでいろいろ教えてもらうことが多いです。

自分の性格も素直っていえば素直だし、何も考えずに動いているところもあるから、人の話を聞いたり、頼ったりできるのかもしれません。僕も還暦を過ぎました。年下の子とつきあうコツですか？先輩後輩とか意識しないし、年下とも思わない。同級生や同僚のように対等に思うようにしています。

