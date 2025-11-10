演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第45回は俳優の村井國夫さん。高校の演劇部で辻萬長さんに出会ったという村井さん。俳優座の養成所に入った辻さんを追って、養成所に入ると――。（撮影：岡本隆史）

【写真】心優しいゲイのモリーナを演じる村井さん

母に連れられ女剣劇を見に

今も活躍する多くの名優たちが輩出した劇団俳優座の俳優養成所は、第16期（1967年）卒業をもって閉校したが、村井國夫さんはその第15期生。のちに、《花の15期》と呼ばれる錚々たるメンバーが揃っていた。

中でも村井さんは、堂々たる体躯、整った鼻梁、艶のある低めの美声で人気を集め、今もそれは変わらない。

その昔、私が村井さんの舞台を観たのは、帝劇の『レ・ミゼラブル』の冷酷な警部ジャベール役と、倉庫を改装した小劇場ベニサン・ピットの『蜘蛛女のキス』での優しいゲイのモリーナ役という、まったく対照的な二役で、その変わり方に目を瞠る思いをした。まずはその少年時代の話から。

――僕は中国の天津市で生まれました。というのは父がそこで建設会社をやってましたからね。僕が生まれた翌年に敗戦になって、親父は捕虜ですよ。お袋は五人の子供を抱えて引き揚げてきたんです。僕をおんぶしてね。お袋は実家のある佐賀に戻り、美容師をやって僕たちを育ててくれました。

親父が戻ってきたのは僕が小学校六年の時ですけど、ずっと後になって僕が渋谷のPARCO劇場で芝居してたら、「僕、村井國安（くにやす）の息子です」というのが楽屋に現れてね（笑）。中国に勾留されていた日本の女の人との間に生まれたらしい。面白いことをする人ですね、親父は。やってくれます。

母は92歳で亡くなりましたけど、吉行あぐりさんが目標だと言って、90過ぎまで美容師をやっていました。母が若い頃は佐賀に何の娯楽もなかったんで、女剣劇に僕を連れて行くわけですよ。

当時、筑紫美主子さんという白系ロシアルーツを持つ女剣劇の役者さんがいたんです。とっても素敵でね。それと伊東舞踊団という、宝塚のような女性だけの劇団があって、それは姉が好きで、僕も連れられてレヴューというのをずいぶん観ましたね。

第1の転機と言えば、僕が県立佐賀高校の部活で演劇部に入って、辻萬長さんに出会ったことでしょうね。入部を勧めたのはお袋で、僕のちょっと神経が細くて人見知りが激しいところから、演劇でもさせたらいいかと思ったんでしょうね。多分、顔もいいしと。（笑）

辻萬長さんは俳優座養成所第14期生。卒業後は劇団「仲間」を経て、井上ひさしさん主宰の「こまつ座」唯一の所属俳優となった人。

――僕が演劇部の部屋に訪ねて行くこともできないでいたら、姉の同級生が演劇部で、迎えに来てくれて。それで行ったら辻萬長が部長なんですよ。男の子は辻君と僕と二人で、あとは全員女の子でしたから、作品を選ぶのが難しかったですね。

辻君はまず役者は発声が大事だから、って。佐賀は掘割が多いんで、そのこっちと向こうで発声練習をやらされる。それも朝早く。照明のこととか録音のことまでいろいろと教えていただいて。もう生真面目で真四角な人ですからね。

それで彼が卒業後、俳優座の養成所に入ったと聞いて、あの人が行けるんなら僕も行けるんじゃないかっていう、安易な気持ちで受けたんです。無事に入れて、でもこれがまぁ、同期生がすごくてね。

原田芳雄に地井武男、夏八木勲、高橋長英、前田吟、林隆三、浜畑賢吉、小野武彦、竜崎勝……真面目な人からダメな人まで（笑）。

女優陣もすごくて、太地喜和子はすでに東映のニューフェイスで志村妙子という名で映画に出てたんですよ。だからもう全然雰囲気が違う。可愛かったし面白かったし。それに栗原小巻でしょ、三田和代でしょ。すごいですよ。選ぶ人も選ぶ人で、よく選んだなと思いました。

その頃、養成所の先輩たちが俳優座記念公演で『ハムレット』を上演していらして、仲代達矢さんがハムレット、平幹二朗さんがホレーショ、市原悦子さんがオフィーリア――ちょっと下町のオフィーリアね（笑）。

平さんとはのちに『オセロー』で共演させていただきました。栗山民也演出で平さんがオセロー、僕はイアゴーでした。



演出を気に入っていたという舞台『危険な関係』。左は麻実れいさん（写真提供：トム・プロジェクト）

脳天をガンと叩かれた

俳優座養成所卒業後、村井さんは自由劇場の創立メンバーに名を連ねる。

――14期には串田和美君、吉田日出子、佐藤信とか、芝居がよくわかる人たちがいて、彼らが「自由劇場」を作るから一緒に行こう、と。誘ってくれたのが同期生の斎藤憐。のちに『上海バンスキング』を書いた劇作家です。「國夫、一緒に来いよ、心配だから」って。

自由劇場では『赤目』という白土三平の劇画を舞台化したのとか、『ヘンリー四世』というピランデッロの芝居に出ました。

ここには4年ほどいましたが、小劇場ではとても食べていけないので、テレビや映画のほうに行くんですが、東映では鶴田浩二さん――歌舞伎の二代目尾上右近君のお祖父ちゃんですね――に可愛がっていただきましてね。「挨拶に来ない」ってあるスターさんに僕が絡まれてるのを、救っていただいたりしました。

そうこうしてるうちに、ある芝居を観て、もう脳天をガンと叩かれたような経験をするんです。1973年の西武劇場オープニング記念、井上ひさし作の『藪原検校（やぶはらけんぎょう）』。

そこに俳優座の同期生だった高橋長英と太地喜和子が出ていたんです。こんな素敵な舞台に彼らが出ているのかと思うと、もう悔しくてね。叩きのめされたようで、しばらく椅子から立ち上がれませんでした。やっぱり舞台へ戻ろうと思いましたね。

第2の転機は、その十何年後に訪れる『レ・ミゼラブル』と『蜘蛛女のキス』への出演だとか。

――しばらくは細川俊之さんや奥田瑛二さんとセゾン劇場やPARCO劇場で芝居をしていましたけど、その時に細川さんが「今度ミュージカル『レ・ミゼ』のオーディションがあるから、僕と一緒に受けないか」って誘ってくれたんです。

そのうえ、「二期会のバリトン、平野忠彦さんに師事するといいよ」って先生も教えてくれたんですよ。それからは1日に2回も稽古に行ったほどで、オーディションまでに100回くらい通いましたかね。

おかげで合格したんですけど、ちょっと東宝との間に契約があって、87年の初演には出られなかった。鹿賀丈史さんと滝田栄さんがジャン・バルジャンとジャベールを交替で演じましたが、その2年後の再演では二人がもうジャベールはやらないということになったんです。

そうしたら演出のジョン・ケアードさんが、「國夫がやるんだったらオーディションはなしで」と僕に決めてくださった。それから2000年までの間に、800回くらい演じましたかね、『レ・ミゼ』は。

＜後編につづく＞