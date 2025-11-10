16歳で日本代表デビューを果たして以来、日本女子バレーボールを代表する選手として活躍してきた古賀紗理那さん。日本代表のキャプテンとして挑んだ2024年パリオリンピックを最後に、現役引退を表明しました。選手人生を通して多くの選択をしてきた古賀さんが語る「後悔しないための選択」とは？初のエッセイ集『後悔しない選択』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】現役時代の写真や、撮りおろし写真も満載『後悔しない選択』

中学生の頃から決めていた「引退」

キャプテンとして出場するパリオリンピックを前に、現役引退を発表する。

私の中ではずっと決めていたことだったけれど、実際に「パリオリンピックを最後に現役を引退します」とインスタグラムで伝えると、いろいろな反響があった。

大半は「もったいない」とか「まだまだできるのに」という言葉。少なからず私はパリオリンピックに出場する自分の状態がピークだと胸を張れるぐらいやりきってきた自信があったので、「まだまだできる」と言っていただけることはひとりのアスリートとしては嬉しかった。

でも、バレーボール選手である前に、これは私の人生だ。

正直なことを言うと、私は中学生の頃から「27歳か28歳になったらバレーボール選手は引退する」と心に決めてプレーしてきた。今思えば、その後、春高バレーに出場したり、日本代表に選ばれたり、Vリーグ（現・SVリーグ）で優勝してMVPをいただいたり、いろいろな出来事があった。それでも、中学生だった私が描いていた「27、28歳で引退する」という決まりはブレなかった。

なぜそう考えるようになったのか。ひとつは、父の存在だ。

高校を卒業してから働いてきた父は、私と姉に対しても娘だからとただ「かわいい、かわいい」と甘やかすばかりでなく、ひとりの人間として、そしてひとりのアスリートとして大切なことを教えてくれた。バレーボール選手として10代の頃から注目されてきた私に対してもそう。

「紗理那、日本代表に選ばれることや、目指せる環境にいること。その実力があることは素晴らしいことだけど、でもそういう輝く時期は30歳ぐらいまでだぞ。人生は、その後のほうがずっとずっと、長いけん」

父に言われたからそう決めたわけではない。古賀紗理那、という私個人も、小さい頃から子どもが好きで、バレーボール選手になりたいと思う以上に、いつか結婚して子どもが欲しいという夢があった。それは結婚した今も変わらない願いだ。

もともと思考が現実的で、子どもが欲しいと思うならば何歳で結婚すればいいかを逆算して考えるタイプだった私は、「30歳までには子どもが欲しいから、バレーボール選手になって活躍したとしても、27、28歳で引退しよう」と心に決めていた。

今だから言える引退発表当日の裏側

そして、その日がやってきた。

2024年7月9日、私は現役引退を発表した。そしてこの日は、女子バレー日本代表がパリオリンピックに向けて、もっと正確に言うならばその前の海外合宿に向けて日本を出国する日だった。

「なぜ引退を決めたんですか？」

「どうして今引退なんですか？」

空港まで取材に来てくださった記者の方々に質問されたけれど、私は「オリンピックを頑張るために決めました」としか答えなかった。

それぐらい本気で、最後のパリオリンピックにすべてを懸けていた。

実は今だから言える話がある。

私の中ではとっくに決めていた「引退」だったけれど、自分で決められたのは「引退する」ということだけで、いつ引退を発表するのか、そもそもどんな方法で発表するのか、ということは私ひとりで決めることはできなかった。

「日本代表」というその名の通り、日本を代表する選手として活動している以上、仕方がない。しかも、キャプテンなのだからきちんとした形で発表する責任がある。周りからはそう言われたけれど、私の中でどうしてもひとつ、引退発表に関して譲れなかったのは、オリンピックを終えてから発表するのではなく、「オリンピックが始まる前に引退することを伝えたい」ということだった。



（写真はイメージ／写真：stock.adobe.com）

なぜか。そこには2つの理由がある。

ひとつは、パリオリンピックの開幕前からバレーボールに関しては、女子日本代表と比べて、男子日本代表のほうに圧倒的な期待と注目、関心が寄せられていたこと。

私もバレーボール選手として客観的に見ていて、男子日本代表の強さや魅せるバレーボールの面白さも理解している。ネーションズリーグでも２年続けてメダルを獲得したし、人気があるだけでなく紛れもなく強い。私自身の気持ちを言えば、夫の西田有志もいるチームだ。もちろん応援していたけれど、女子バレー日本代表キャプテンの古賀紗理那としては、やっぱり女子バレーにも注目してほしかった。

それならば、「私の引退発表をすれば、ほんの少し、今までよりも女子バレーにも注目してもらえるかもしれない」と考えたのがひとつのきっかけだった。

そして、もうひとつは、見る人の立場に立った時、もしも自分が引退する選手の最後を見られず、そのうえこれが最後だと知らずに終わってしまったらどう思うか。

日本国内のことを言えば、リーグ戦が行われる国内バレーボールシーズンは10月から翌年の５月。５月のゴールデンウィークには毎年大阪で黒くろ鷲わし旗きという大会が開催されていて、この大会がシーズンを締めくくる大会になることもあり、現役引退を発表して臨む選手が多くいた。そしてその選手を応援するファンの方々や家族、友達、多くの人たちが最後の雄姿を見に訪れていた。

カッコつけるわけではないけれど、私が今までバレーボール選手であり続けられたのは私ひとりの頑張りだけではない。自分でもそれなりに頑張ってきたほうだと胸を張ることはできるけれど、ひとりの力では到底無理。家族や友達、仲間、応援してくれた人たち。

たくさんの力があったから頑張って、踏ん張り続けることができた。

だからせめて、今まで応援してくれた人たちにも最後の姿を見てほしかった。

たとえ、パリの現地で見ることが叶わなかったとしても、テレビや配信を通して、バレーボール選手として戦う古賀紗理那の姿を見てほしかった。

ただし、自分だけに注目してほしいわけではない。あくまで見てほしいのは女子日本代表だ。だから、本当はフランスに向けて出発した後、現地に着いたタイミングで発表したかった。

でも、周りからは「立場があるのだから報道陣に向けてしゃべることも責任だ」と言われて、発表は9日になった。

出発前の発表は、本意ではなかったけれど、ここで自分の意見ばかりを言い張って、肝心の「感謝を伝えて最後の姿を見てほしい」という思いまで叶わなくなってしまったら意味がない。

頑固な私も譲るところは譲る。

それぐらいの柔軟さは持ち得ているつもりだ。

※本稿は、『後悔しない選択』（古賀紗理那：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。