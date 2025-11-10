【Areeam】ミッキー＆ミニーの新作♡冬のホリデーコレクションが登場！

人気ブランド「Areeam（アリーム）」から、心温まる冬のDisney Collection『ミッキー＆ミニー』が登場♡あいにゃんがプロデュースするAreeamならではの、甘さと上品さを兼ね備えたデザインが魅力です。シャギーニットやアーガイルニット、ボウタイブラウスなど、ホリデーシーズンにぴったりの3アイテムを展開。ミッキー＆ミニーの愛らしいアートとともに、冬のおしゃれを思いきり楽しんで♪

ふわもこ質感♡ロマンチックな冬の新作たち

ミニー/フェザーニットプルオーバー

ミッキー/ミニー/アーガイルニットプルオーバー

今回のコレクションでは、ふわふわのシャギーニットや温もりあるアーガイルニット、上品なボウタイブラウスの3型がラインナップ。

中でも「ミニーマウス」の手書き風サインとリボンを前後に施したフェザーニットプルオーバー（11,900円税込）は、まるで雪のように柔らかい質感が魅力♡

また、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をダブルジャガードで表現したアーガイルニットプルオーバー（12,500円税込）は、ユニセックスで着こなせる絶妙なサイズ感。

ペアコーデにもおすすめです。

着るだけで整う♡ ReD秋冬シリーズで叶える“温もりとリカバリー”のある暮らし

ディテールに宿る“遊び心”と上品さ

ミッキー/ボウタイブラウス

クラシカルな雰囲気が漂う「ボウタイブラウス」（11,000円税込）は、太めのコットンレースを袖口にあしらい、ミッキーシェイプのパールボタンで遊び心をプラス。

カラーはOff WhiteとLight Pinkの2色展開で、フェミニンにもレトロにも着こなせます。どのアイテムもAreeamらしい“ときめき”が詰まっており、日常の中に小さな魔法を添えてくれるデザインです。

お揃いで楽しむホリデーシーズン♡

冬の街並みにぴったりな「Areeam Disney Collection『ミッキー＆ミニー』」。ふんわりとした素材感とディズニーの愛らしさが溶け合い、纏うだけで心が弾むコレクション。

大切な人との“お揃いコーデ”でリンクを楽しむのも素敵♡11月7日（金）20時より、Areeam公式サイト「STRIPE CLUB」で販売開始。限定感のあるデザインで、思い出をよりロマンチックに彩ってくれそう。