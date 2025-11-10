岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第5回が11月10日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】よもぎを演じる吉岡里帆さん

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月10日放送回のネタバレを含みます。

第5回あらすじ

ある日のこと、ふたりで映画を見にでかけるヒロト（岡山天音）となつみ（森七菜）。

その道中、駅でばったり、釣り堀で怒らせてしまったよもぎ（吉岡里帆）と遭遇する。

ヒロトとは価値観も生活のペースも異なるよもぎは、ヒロトのせいで電車に乗り遅れてしまったことで、彼に対するイライラが増すばかり。

突然降り出した雨の中、帰宅したヒロトとなつみは平屋の雨漏りに気づくのだが―。