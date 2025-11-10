俳優渡辺謙（66）が、9日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。影響を受けた俳優に挙げている山崎努（88）の言葉を受け止めた。

渡辺は22歳の時に山崎と初共演。山崎について「いちばん最初に、俳優っていうのは自由になるためにやるんだ、っていうことを教えてもらった人」と話した。現在闘病中の山崎から、電話で「『冬のライオン』というお芝居のオーディションで、謙が入ったんですね。これが謙に会った最初でね。とても素直でやる気満々、何をやっても楽しい、みたいな。すごく愉快な青年でしたよ。すがすがしい感じかな」のコメントが寄せられた。

さらに「英語もできない、歌も歌えないくせにさ。ブロードウェイで主役やっちゃうんだから。ちょっと僕は、あの時だけは、あ〜どうかなってすごく心配だったの。『謙、やめておけ』って言うわけにいかないでしょ。だから心配しましたよ」と言い、「このことを初めて言うから。反対だったっていうこと。今、初めて言いますから。謙も知らなかったと思いますよ」と、渡辺の米国進出時の心境を話した。

渡辺には舞台も続けてほしいという。「映像はもう、死ぬまでできますからね、体を調整すれば。デタラメやらなければですよ。聞いてるか謙！ デタラメやらなければちゃんと体力が維持できますよ。分かったか！」と電話越しにゲキを飛ばした。

最後に「あまり守りに入らないで、今までの謙のスタイルでこれからもやってほしいと思います。自由に奔放にやってください、必ずいい結果になると思います。期待しています。大丈夫です、大丈夫。そのまま行こう」とメッセージを送った。

終始笑いながら、ハンカチで涙を拭いて聞き入っていた渡辺は「久々に、こんなに話を聞いた」。そして「そんなふうに思っていてもらえたというのが、改めてうれしかった。こういう世界でのお父さんというか、オヤジみたいなところはありますね。褒めてもらいたいわけじゃないんだけど、見ていてもらいたいな、っていうのもあるし。どこか背中を追いかけている感じはあるな…」と、山崎の存在について話した。