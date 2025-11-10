「山田孝之かと思った！」とろサーモン久保田、別人級の姿に反響！ 「色気がすごい」「ワイルドなイケオジ」
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶさんは11月10日、自身のInstagramを更新。別人のような姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「山田孝之かと思った！」
ファンからは「シブい！」「色気がすごい」や「ワイルドなイケオジという感じ」「ハリウッド映画の悪役のボスで、出演できそうな貫禄ですね！」「山田孝之かと思った！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「シブい！」「色気がすごい」久保田さんは「宮崎大漫才 故郷は暖かい」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目に別人級の姿を載せています。浅黒い肌とあごや胸の毛がとてもワイルドで、少し汗ばんでいるのがとても色っぽいです。おそらく、AIで編集した写真と思われます。
普段の久保田さんと見比べると……2日の前回投稿でも、ソロショットを公開していた久保田さん。こちらは編集はしておらず、普段通りの久保田さんがおいしそうにハンバーガーを食べています。ぜひ今回の投稿と見比べてみてくださいね。
