一生に一度は行きたいと思う「福島県の絶景スポット」ランキング！ 2位「猪苗代湖」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
写真やSNSで見かけて、「いつか行ってみたい」と思うような絶景、ありますよね。澄んだ空気や差し込む光の美しさ、雄大な自然がつくり出す風景には、見る人の心を動かす力があります。そんな“心奪われる景色”は、日本のどこに広がっているのでしょうか。
その中から、一生に一度は行きたいと思う「福島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
2位：猪苗代湖（耶麻郡猪苗代町）／36票2位にランクインしたのは、日本の湖の中で4番目に広い面積を持つ猪苗代湖です。福島県のほぼ中央に位置し、磐梯山を望む雄大な景観が魅力で、周辺には水族館やレジャー施設、キャンプ場なども整備されています。特に冬の時期には、白鳥が飛来し、優雅に水面を漂う姿を見ることができます。夏には湖水浴やマリンスポーツが盛んで、四季折々の美しい表情を見せてくれるスポットです。
回答者からは「湖水が澄んでいるイメージなので、その透明度を実際に見てみたい」（30代女性／東京都）、「歴史スポットを数多く有する福島県ですが、猪苗代湖の大自然もその歴史を見続けてきた名湖で、一度は足を運び、湖を眺めてきたであろう歴史上の人物に思いを馳せてみたいです」（30代男性／東京都）、「鏡のような湖面が魅力的でスキーやキャンプを楽しめます」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：五色沼湖沼群（耶麻郡北塩原村）／87票堂々の1位は、五色沼湖沼群（ごしきぬまこしょうぐん）でした。磐梯山の噴火によって形成された大小数十の湖沼の総称で、エメラルドグリーンやコバルトブルーなど、水の色が神秘的に変化することから「五色の沼」と呼ばれています。特に毘沙門沼は、最も大きく水の色が鮮やかで人気。季節や時間帯、天候によってその色を変える様子はまさに絶景で、「日本の秘境100選」にも選ばれています。一年を通して多くの観光客が訪れる、福島の代表的な観光地です。
回答者からは「紅葉の時期に水面に反射した色とりどりの木々を写真に収めたいため」（20代男性／兵庫県）、「写真映えする景色を楽しみたい」（30代女性／千葉県）、「五色沼湖沼群は、鮮やかな色彩の湖と周囲の豊かな自然が織りなす景色は、季節や天候によって表情を変え、まるで絵画のように美しいからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)