¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¥©¡×¡Ö¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¡×¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤É¤¦¤¾¡×¡½¡½¡£¿ô¡¹¤Î¥®¥ã¥°¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤Æ¤¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Èî¸å¹î¹¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Î½é¤Î¿ÍÀ¸ÏÀ¡ØÍê¤ëÎÏ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èî¸å¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô Ìý¸¶Áï»Ò¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦±üÀ¾µÁÏÂ¡Ë
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÈî¸å¹î¹¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÍê¤ëÎÏ¡Ù
* * * * * * *
¤º¤ë¤º¤ëÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤é¡Ä
²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Åìµþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ë£±Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¡¢²Æì¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¿ùÊ¼½õ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡£¥³¥ó¥È55¹æ¤ä¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë²Æì¤Ç·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾åµþ¤·¤ÆÀõÁð¤Ç·Ý¿Í¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô·ëÀ®¤Ï1985Ç¯¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅÏÊÕÀµ¹Ô¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤Æ½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¾åÅçÎµÊ¼¡¢»ûÌç¥¸¥â¥ó¡¢ÆîÉôÆÒÂÀ¡Ê¤Î¤Á¤ËÆîÉô¸×ÃÆ¤Ë²þÌ¾¡Ë¡£Ï¢Íí¤¬¤Ä¤¤¤¿¿Í¤Ç¥³¥ó¥È¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡£¤À¤«¤é¤º¤ë¤º¤ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆîÉô¤µ¤ó¤¬1987Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£³¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÏ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ï£³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇØ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£¼þ¤ê¤Î£²¿Í¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤ª¾Ð¤¤Âè£³À¤Âå¤Î¥Ö¡¼¥à¡£·Ý¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÖÌÜ»Ø¤»¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡ª¡×¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÌ´¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Î¤ËÌ´¤¬¤Ê¤¤¤Í¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥®¥ã¥°¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ²»¤Ç¤Ï¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤Í¡£
¥®¥ã¥°³¦¤Î¥µ¥¶¥ó
¡ã¡Ø¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º‼¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ù¡Ø»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¡££³¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿·Ý¤¬°¦¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡ä
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤µ¤ó
Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1993Ç¯¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¥©¡×¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾ÞÂç½°ÉôÌç¤Î¶ä¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¤¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥®¥ã¥°¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é±ä¡¹¤È¥®¥ã¥°¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ã¥°³¦¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ã¥È¿ô¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¡Ê¸÷¡Ë·¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤ë¤º¤ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¾åÅç¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¤È½é¤á¤Æ¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï²¶¤·¤«¡×
¡ã¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÊÄºÉ¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¡£Èî¸å¤µ¤ó¤È¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èî¸å¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ò¼è¤ëÅ·ºÍ·Ý¿Í¾åÅç¤¬ºÇ¸å¤ËÃ¯¤â£±¥ß¥ê¤â¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡¢¤·¤¯¤¸¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¾åÅç¤Î·ÝÉ÷¤Ç¤¹¡£³§¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¡¦¾åÅçÎµÊ¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï²ò»¶¤·¤Þ¤»¤ó¡£Æó¿Í¤Ç¡¢½ãÎõ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ä
¾åÅç¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¢¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î·Ã½Ó¾´¡Ä¡£¤Û¤ÜÆ±´ü¤È¤¤¤¦¤«ÀïÍ§¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾åÅç¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤ËËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¾åÅç¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤éÊó¤¸¤ëÊý¤â¤Ä¤é¤¤¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¡Ö¤¦¤¥¤Ã¡×¤Ã¤ÆÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¡£¤³¤³¤Ï²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤µ¤ó
°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£»öÌ³½ê¤¬½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÄê·¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é°ìÈÕ¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ë¡Ö¤³¤ìÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤¤Êý¤ä¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö½ãÎõ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¡Öµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö½ãÎõ¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë½ãÎõÂ¦¤Ë¤ªÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢½ãÎõ¤È¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ãÎõ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¤µ¤ì¤ë¥À¥á¿Í´Ö
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤µ¤ó
¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ±£¤µ¤º½Ð¤¹¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤«¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾åÅç¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°Å¥ËÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ëÆü¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡½¡¢¤³¤ÎÁ°¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿£³Ëü±ßÊÖ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¡¢Âß¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¡¢¤ªÁ°¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È°¤Ó¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Ã¤ÈºâÉÛ¤ËÌá¤¹¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÅ¥ËÀ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ØÍê¤ëÎÏ¡Ù¡ÊÃø¡§Èî¸å¹î¹¡¿¾®³Ø´Û¿·½ñ¡Ë
¾åÅç¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼÷»Ê²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾åÅç¤µ¤ó¤Ï²¿¤âÏÃ¤µ¤º¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¢µ¢¤ë¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ª²ñ·×¤Ï¼«Ê¬¤¬Ê§¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ª²ñ·×¤Ç²¿Ëü±ß¤Ã¤Æ³Û¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¡£»É¿È¤È¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤²¿ÇÕ¤«°û¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡¢¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼÷»Ê²°¤ÎÂç¾¤È¾åÅç¤µ¤ó¤¬¥³¥½¥³¥½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾åÅç¤µ¤ó¤Î¥Ä¥±¤ÎÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¾åÅç¤µ¤ó¤¬¡ÖÏÃ¤¹¤Ê¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÃË¤ÈÃË¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤ÆÂç¾¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÅç¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÃË¤ÈÃË¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶ÉËÍ¤¬¾åÅç¤µ¤ó¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·î¤«¤é¤Þ¤¿¾åÅç¤µ¤ó¤¬¥Ä¥±¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤â¤¤¤ä¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥À¥á¿Í´Ö¤À¤±¤ì¤É°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ï±ïµ¯Êª
¡ã£²¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ä
TBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¡¢»ý¤Á¥Í¥¿¤Î¡ÖÇ®ÅòÉ÷Ï¤¡×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡ÖÄ«¤«¤é±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡Ö²¼ÉÊ¡×¤À¤È¤«¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ·î¤Î»â»ÒÉñ¤Ç¾Ð¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±ïµ¯Êª¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í(¾Ð) ¡£¥¸¥â¥ó¤Ï¸ÄÀÅª¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç´ó¤êÆ»¤â¤·¤Ê¤¤¡£²Æì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤¯¤ë¤Ê¤¤¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼þ¤ê¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¤µ¤ó
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿Í¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤º¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÏ·¸å¡£Íê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó»þÂå¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¼þ¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
