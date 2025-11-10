「すっかりお母さんの顔」中川翔子、双子との親子ショット公開「やはり遺伝子の顔面が可愛すぎて」「綺麗になったね」
タレントの中川翔子さんは11月9日、自身のInstagramを更新。9月末に出産した双子についてのエピソードを明かし、プライベートショットを公開しました。ファンからは、温かい声が寄せられています。
【写真】中川翔子＆かわい過ぎる子どものツーショット
さらに、中川さんは3月に開催される復帰後初のワンマンライブについても触れ、「不思議だけどだんだん復帰していくのか、、！歌を歌えるの嬉しい みんなに会えるの楽しみにしてます！」と喜びのコメントで締めくくりました。
この投稿にファンからは、「めっちゃかわいい 毎日しょこたんの投稿見て癒されてます ありがとうございます」「赤ちゃんて、ずぅ〜っと見ていられますよね〜」「ショコタンスッキリして綺麗になったね」「ほんとにシェーしてますね どれも可愛いです」「やはり遺伝子の顔面が可愛すぎて眩しい！！！！！」「すっかりお母さんの顔」との声が集まっています。
さらに、「私は皆さんの意見をすごく参考にしています 新米ママにご教示下さいー！」と、ファンにアドバイスを求めていました。復帰に向けた不安や葛藤は、多くの人が共感できるものです。周囲の支えを受けながら、無理のないペースで少しずつ体を慣らしていけるといいですね。
(文:勝野 里砂)
子どものエピソードをイラストにて明かす中川さんは「双子の表情がどんどん変わっていくのおもしろいから絵日記にしました ニコッと笑うのが兄 ニヤッと笑うのが弟 シェーするのが弟」とつづり、9枚の写真と1枚のイラストを投稿。写真には中川さんが子どもを抱いている姿や、眠そうな愛猫などが収められています。また、イラストでは双子それぞれの表情や動きについて、詳細に記されており、日々子どもと丁寧に向き合っていることが伝わってきます。
復帰への不安も今後復帰を予定している中川さんですが、7日の投稿では産後の運動や食事についての悩みを明かし、「早く身体を前の状態に戻したい いやいやもっと綺麗になりたい 主治医に大丈夫か聞いてから少しずつ簡単に出来る運動しないとな 焦らずに少しずつ頑張らなきゃですね」と率直な思いをつづっています。
