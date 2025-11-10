これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。

県内は、強風や高波・竜巻などの激しい突風・落雷に注意してください。



◆10日(月)これからの天気

広く雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。

夕方まで局地的にカミナリを伴いそうです。沿岸部を中心に北西の風が強めに吹きそうです。

降水確率は、夜にかけて70%以上のところが多くなっています。



◆10日(月)の予想最高気温

最高気温は、11～15℃の予想です。

昨日と同じくらいか低く、湯沢町では昨日より5℃低いでしょう。

各地、平年並みか平年より3℃ほど低くなりそうです。