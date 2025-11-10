新潟市中央区の『AIRMANスケートパーク』でイベントが開かれ、トップスケーターによるデモンストレーションが披露されました。



スケートボードの普及などを目的に企画された『AIRMANスケートパーク サンクスフェスタ』。会場には子どもが楽しめるアトラクションが数多く用意され、家族連れなどでにぎわいました。



イベントと同時開催の大会には70人がエントリーし、それぞれ自慢の技を競い合いました。

会場がとくに盛り上がったのが、トップスケーターによるデモンストレーション。迫力の大技が次々と披露され、会場は拍手と歓声に包まれました。



■AIRMAN 佐藤豪一社長

「オリンピックに出るかもしれない才能ある子どもたちが楽しそうに(スケボー)をやっている姿を見て幸せに思う。」



佐藤社長は、イベントを通じてスケボーが子どもたちの夢に繋がってほしいと話していました。