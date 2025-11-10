¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ä¡×Èá´ê¤ÎÊÆÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬·è°Õ¤ò·ãÇò¡¡ÍÆÇ§·èÃÇ¤ÎµåÃÄ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ
¡¡À¾Éð¤Ï10Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ëº£°æ¤Ïºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¡¢ÍÆÇ§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤äÉ¾²Á¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸þ¤³¤¦¤ÎµåÃÄ¤ÈÏÃ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±º£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ªÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤¬·ë¶É1ÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡£Î¾¿Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¼«Í³¤Ë°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ïº£µ¨3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¡£ÊÆ°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢´û¤ËÊÆÂç¼êÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤È¤â·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ËÊÆÄ©Àï¤Î´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£
¡¡Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏNPB¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£¿½ÀÁ¼êÂ³¤´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½ÀÁ¤Î²ÄÈÝÈ½ÃÇ¤ÏµåÃÄÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï12·î15Æü¡£
¡¡5Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÆµå³¦Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£