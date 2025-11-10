ごみを集めて量などを競う『スポGOMI』のワールドカップで、新潟市のチームが優勝を果たしました。



10月29日に東京で開かれた『日本財団 スポGOMIワールドカップ2025 FINAL』。スポーツごみ拾いの世界一を決める大会で、第2回の今回は各国の予選会を突破した33チームが参加しました。競技は飲食店が立ち並ぶエリアなどで進められ、選手たちは見えない場所に捨てられている空き缶なども拾い合計800kg以上のごみを集めました。



優勝したのは、日本代表として出場した新潟市西区を拠点に活動する『スマイルストーリー』です。



■優勝したスマイルストーリー

「絶対にリベンジして金メダルを持ち帰りたいという思いだったので、非常にうれしい。」



スマイルストーリーは普段、海岸清掃などをしていて前回2位の雪辱を果たしました。