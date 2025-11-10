◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地9日に、グループA、B、C、Dの第3戦が行われました。

48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。

グループBの日本は2試合で12得点のポルトガルと対戦。前半35分にMF和田武士選手が得点すると、45分にMF瀬口大翔選手がさらに得点。72分には長南開史選手が退場となるも、ポルトガルを2-1で撃破。2勝1分、の勝ち点7でグループBを首位で通過となりました。2位のポルトガルとともにノックアウトステージへの進出が決まってます。

また同組ではモロッコが衝撃のスコア。前節、日本が0-0の引き分けとなったニューカレドニアに16-0の圧倒的な点差で勝利し、得失点は-8から一気に+8へ。3位浮上となり、グループ突破に望みをつなぎました。

またグループAでは、イタリアが3連勝。2位の南アフリカは1勝1敗1分の勝ち点4で突破を決めました。

グループCでは、セネガルとクロアチアが2勝1分の勝ち点7まで積み上げ、2チームがグループ突破。

グループDでは、3連勝のアルゼンチンと2勝1敗だったベルギーの2チームがノックアウトステージ進出を決めています。

【グループステージ第3戦】＜A組＞ボリビア 0−0 カタールイタリア 3−1 南アフリカ＜B組＞日本 2−1 ポルトガルモロッコ 16−0 ニューカレドニア＜C組＞セネガル 5−0 UAEクロアチア 3−1 コスタリカ＜D組＞アルゼンチン 7−0 フィジーベルギー 2−0 チュニジア＜E組＞ベネズエラ − ハイチエジプト − イングランド＜F組＞スイス − メキシコ韓国 − コートジボワール＜G組＞エルサルバドル − ドイツコロンビア − 北朝鮮＜H組＞ザンビア − ブラジルホンジュラス − インドネシア＜I組＞チェコ − アメリカブルキナファソ − タジキスタン＜J組＞アイルランド − パラグアイウズベキスタン − パナマ＜K組＞ウガンダ − フランスチリ − カナダ＜L組＞サウジアラビア − マリニュージーランド − オーストリア