【U-17W杯】日本がポルトガル撃破 グループ首位通過 モロッコがニューカレドニアに衝撃の「16-0」で圧勝 アルゼンチン、イタリアは3連勝突破
◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)
サッカーFIFA U-17ワールドカップは現地9日に、グループA、B、C、Dの第3戦が行われました。
48チームが参加し、4チームずつ12のグループで行われているサッカーのU-17ワールドカップグループステージ。各グループ上位2チームと各グループ3位成績上位8チームの32チームがノックアウトステージに進出します。
グループBの日本は2試合で12得点のポルトガルと対戦。前半35分にMF和田武士選手が得点すると、45分にMF瀬口大翔選手がさらに得点。72分には長南開史選手が退場となるも、ポルトガルを2-1で撃破。2勝1分、の勝ち点7でグループBを首位で通過となりました。2位のポルトガルとともにノックアウトステージへの進出が決まってます。
また同組ではモロッコが衝撃のスコア。前節、日本が0-0の引き分けとなったニューカレドニアに16-0の圧倒的な点差で勝利し、得失点は-8から一気に+8へ。3位浮上となり、グループ突破に望みをつなぎました。
またグループAでは、イタリアが3連勝。2位の南アフリカは1勝1敗1分の勝ち点4で突破を決めました。
グループCでは、セネガルとクロアチアが2勝1分の勝ち点7まで積み上げ、2チームがグループ突破。
グループDでは、3連勝のアルゼンチンと2勝1敗だったベルギーの2チームがノックアウトステージ進出を決めています。【グループステージ第3戦】
＜A組＞
ボリビア 0−0 カタール
イタリア 3−1 南アフリカ
＜B組＞
日本 2−1 ポルトガル
モロッコ 16−0 ニューカレドニア
＜C組＞
セネガル 5−0 UAE
クロアチア 3−1 コスタリカ
＜D組＞
アルゼンチン 7−0 フィジー
ベルギー 2−0 チュニジア
＜E組＞
ベネズエラ − ハイチ
エジプト − イングランド
＜F組＞
スイス − メキシコ
韓国 − コートジボワール
＜G組＞
エルサルバドル − ドイツ
コロンビア − 北朝鮮
＜H組＞
ザンビア − ブラジル
ホンジュラス − インドネシア
＜I組＞
チェコ − アメリカ
ブルキナファソ − タジキスタン
＜J組＞
アイルランド − パラグアイ
ウズベキスタン − パナマ
＜K組＞
ウガンダ − フランス
チリ − カナダ
＜L組＞
サウジアラビア − マリ
ニュージーランド − オーストリア