大竹しのぶ、“孫”のミュージカル観劇へ「すごく可愛かった。歌もお芝居も上手でなんだか自慢したいほどです」 ドラマ『海のはじまり』で共演の泉谷星奈と親交続く
俳優の大竹しのぶ（68）が9日、自身のインスタグラムを更新。「ドラマ『海のはじまり』で仲良しになった、ラナちゃんの初舞台であるミュージカル『SPY×FAMILY』を、いくちゃんと観に行きました」と報告し、フジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』（2024年7月期放送）で大竹演じる南雲朱音の孫・海役を務めた泉谷星奈（ラナ・8）との再会ショットを披露した。
【写真】「嬉しすぎるショット〜」泉谷星奈をハグして笑顔はじける大竹しのぶ
大竹は現在、主演を務める舞台『Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15「リア王」NINAGAWA MEMORIAL』の大阪公演の真っ最中（8日〜16日）。
投稿では「東京では行けなくて、大阪で今日なら行けると分かり、リア王終演後に2人でバタバタと駆けつけ、間に合いました」と明かし、泉谷、『リア王』で共演中の生田絵梨花（28）との3ショットをアップした。
泉谷がミュージカル『SPY×FAMILY』で演じているのは、物語の中心人物であるアーニャ・フォージャー役。大竹は「ラナちゃん本当に素敵でした。のびのび生き生き楽しそうにやっていて、すごく可愛かった。歌もお芝居も上手でなんだか自慢したいほどです。何より可愛い」と振り返り、「ラナちゃん今度は舞台で一緒にやろうね」と呼びかけた。
コメント欄には「わぁーしのぶさん観に行かれたんですね」「嬉しすぎるショット〜」「らなちゃん本当に嬉しそう」「しのぶさんコミュ力が高すぎます！」「ラナちゃんとの舞台共演、ぜひ実現してほしいです。楽しみにしています」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「嬉しすぎるショット〜」泉谷星奈をハグして笑顔はじける大竹しのぶ
大竹は現在、主演を務める舞台『Bunkamura Production 2025 DISCOVER WORLD THEATRE vol.15「リア王」NINAGAWA MEMORIAL』の大阪公演の真っ最中（8日〜16日）。
泉谷がミュージカル『SPY×FAMILY』で演じているのは、物語の中心人物であるアーニャ・フォージャー役。大竹は「ラナちゃん本当に素敵でした。のびのび生き生き楽しそうにやっていて、すごく可愛かった。歌もお芝居も上手でなんだか自慢したいほどです。何より可愛い」と振り返り、「ラナちゃん今度は舞台で一緒にやろうね」と呼びかけた。
コメント欄には「わぁーしのぶさん観に行かれたんですね」「嬉しすぎるショット〜」「らなちゃん本当に嬉しそう」「しのぶさんコミュ力が高すぎます！」「ラナちゃんとの舞台共演、ぜひ実現してほしいです。楽しみにしています」など、さまざまな声が寄せられている。