なにわ男子の高橋恭平（25）とHey！Say！JUMPの伊野尾慧（35）が10日、都内で、WOWOWドラマ「ストロボ・エッジ」プレミア上映会に登壇。高橋は伊野尾と対面し、すぐにときめいたことを明かした。

「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」とともに咲坂伊緒氏の「青春三部作」の同名漫画が原作。福本莉子演じる木下仁菜子（24）と高橋演じる一ノ瀬蓮を中心とする、片思いを胸に秘めた高校生たちの青春群像劇。伊野尾は仁菜子のアルバイト先のオーナー役を演じた。

高橋と伊野尾は今作で初共演。高橋は「めちゃくちゃうれしかった。優しくしゃべりかけていただいて、拾っていただいた猫のようにかわいがっていただきました。ありがとうございます！」と独特な表現で感謝した。

伊野尾もなかなかない後輩との共演に緊張したという。「初日どういうテンションであいさつすれば良いか分からなくて、とりあえず両手でぎゅっと手を握ってしまいました」と対面した時の様子を振り返り、高橋は「キュンとしました」とハートをつかまれていたことを明かした。