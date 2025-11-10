高市早苗総理の台湾有事をめぐる国会答弁について、中国の薛剣駐大阪総領事が8日、Xに「その汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやる」などと投稿し、問題となっている。

【映像】「汚い首は斬る」投稿した薛剣駐大阪総領事

10日の記者会見でこの投稿についての受け止めを聞かれた木原稔官房長官は「ご指摘の中国の大阪総領事の投稿は承知をしております。その趣旨は明確ではないものの、中国の在外公館の長の言論として極めて不適切と言わざるをえません。11月9日午前以降、外務省および在中国大使館から中国に対してその旨の申し入れを行い、強く抗議するとともに関連の投稿の速やかな削除を求めました。9日夜の時点で関連の投稿の一部は閲覧できない状況になったと承知をしております。中国側から明確な説明がなされるよう求めてまいります」と答え、中国側に抗議をしたことを明らかにした。

さらに記者から「政府として薛剣氏をペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）として国外退去を求める考えはあるか？」と聞かれると「中国の大阪総領事による複数の不適切な発言は認識をしておりまして、中国側にも累次にわたり申し入れを行い、適切な対応を強く求めております。先ほど申し上げたとおり、中国側から明確な説明がなされるよう求めてまいります」と答えた。

ペルソナ・ノン・グラータは、外交関係に関するウィーン条約や領事関係に関するウィーン条約で規定されていて、受け入れ国は問題のある外交官らの国外退去を求めることができる。

（『ABEMA NEWS』より）