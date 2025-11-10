TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、北陸から北の日本海側で雨が降り、山沿いや内陸では雪の降る所もありそうです。東日本や西日本は太平洋側を中心に晴れますが、九州南部は雲が広がりやすい見込みです。また、関東は昼すぎから夕方、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。

気温はきのうより高い所が多くなりますが、午後は全国的に北よりの風が強く、北日本や東日本の日本海側、西日本で気温が急降下します。関東も午後は冷たい北風が吹き、夜は冷え込みが強まるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:9℃ 　釧路　:11℃
青森　:11℃　盛岡　:13℃
仙台　:15℃　新潟　:15℃
長野　:13℃　金沢　:16℃
名古屋:18℃　東京　:20℃
大阪　:19℃　岡山　:19℃
広島　:20℃　松江　:16℃
高知　:22℃　福岡　:19℃
鹿児島:22℃　那覇　:25℃

今週は太平洋側を中心に晴れる日が多くなりますが、九州南部は前線の影響で雲が広がりやすいでしょう。木曜日は太平洋側でも雨の所がありそうです。

また、今週木曜日から金曜日にかけては台風26号が沖縄に接近する見込みです。発達のピークは過ぎていますが、雨や風が強まる所がありそうです。