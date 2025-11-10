きょうは西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、北陸から北の日本海側で雨が降り、山沿いや内陸では雪の降る所もありそうです。東日本や西日本は太平洋側を中心に晴れますが、九州南部は雲が広がりやすい見込みです。また、関東は昼すぎから夕方、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。

気温はきのうより高い所が多くなりますが、午後は全国的に北よりの風が強く、北日本や東日本の日本海側、西日本で気温が急降下します。関東も午後は冷たい北風が吹き、夜は冷え込みが強まるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :9℃ 釧路 :11℃

青森 :11℃ 盛岡 :13℃

仙台 :15℃ 新潟 :15℃

長野 :13℃ 金沢 :16℃

名古屋:18℃ 東京 :20℃

大阪 :19℃ 岡山 :19℃

広島 :20℃ 松江 :16℃

高知 :22℃ 福岡 :19℃

鹿児島:22℃ 那覇 :25℃

今週は太平洋側を中心に晴れる日が多くなりますが、九州南部は前線の影響で雲が広がりやすいでしょう。木曜日は太平洋側でも雨の所がありそうです。

また、今週木曜日から金曜日にかけては台風26号が沖縄に接近する見込みです。発達のピークは過ぎていますが、雨や風が強まる所がありそうです。