【きょうの天気】寒気流れ込み北陸〜北の日本海側で雨、東日本〜西日本の太平洋側は広く晴れも午後は関東でにわか雨予想
きょうは西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込むでしょう。この影響で、北陸から北の日本海側で雨が降り、山沿いや内陸では雪の降る所もありそうです。東日本や西日本は太平洋側を中心に晴れますが、九州南部は雲が広がりやすい見込みです。また、関東は昼すぎから夕方、狭い範囲でにわか雨があるでしょう。
気温はきのうより高い所が多くなりますが、午後は全国的に北よりの風が強く、北日本や東日本の日本海側、西日本で気温が急降下します。関東も午後は冷たい北風が吹き、夜は冷え込みが強まるでしょう。
きょうの各地の予想最高気温です。
札幌 :9℃ 釧路 :11℃
青森 :11℃ 盛岡 :13℃
仙台 :15℃ 新潟 :15℃
長野 :13℃ 金沢 :16℃
名古屋:18℃ 東京 :20℃
大阪 :19℃ 岡山 :19℃
広島 :20℃ 松江 :16℃
高知 :22℃ 福岡 :19℃
鹿児島:22℃ 那覇 :25℃
今週は太平洋側を中心に晴れる日が多くなりますが、九州南部は前線の影響で雲が広がりやすいでしょう。木曜日は太平洋側でも雨の所がありそうです。
また、今週木曜日から金曜日にかけては台風26号が沖縄に接近する見込みです。発達のピークは過ぎていますが、雨や風が強まる所がありそうです。