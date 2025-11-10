風情ある下町として知られる東京・三ノ輪に、「東横INN三ノ輪駅」が11月10日（月）にオープンした。360店目の東横INN。

立地は地下鉄日比谷線三ノ輪駅のすぐそば。東京さくらトラムの三ノ輪橋停留所やジョイフル三の輪商店街もほど近い。上野、浅草、秋葉原、銀座へのアクセスもよく、街スナップの拠点になりそうだ。

客室数は168。中には高性能PCを利用できるというゲーミングルームも含まれている。ゲームだけでなく、動画編集にも最適だという。

2階には東横INNが運営する「T-Place」を設置。朝食時間帯以外に宿泊客のみが利用できる無料のワークスペースで、同店の場合はロビーと別フロアになっている。

客室イメージ

ゲーミングルーム（ツイン）

店舗名

東横INN三ノ輪駅

住所

東京都台東区竜泉2-18-5

客室

駐車場

シングルルーム：90室 エコノミーシングルルーム：24室 プレミアムプラスルーム：6室 エコノミーダブルルーム：24室 ツインルーム：21室 ハートフルルーム：2室 ゲーミングルーム（ツイン）：1室

8台先着順（有料）