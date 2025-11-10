西武は１０日、今井達也投手の今オフのポスティングシステム利用によるメジャー移籍を容認したと発表した。今オフ、球団としては５日にメジャー挑戦が発表された高橋光成投手に続き、２人目のメジャー挑戦となる。

今井は埼玉・所沢市の球団施設で広池浩司球団本部長と面談した後、報道陣の取材に対応。開口一番に「本当に悩んだと言っていたので、悩み抜いた末に容認という決断をしていただいたことにすごく感謝しています」と挑戦の後押しを決断してくれた球団に感謝の意を述べた。「本当に９年間でたくさんの方に指導していただきましたし、グラウンド内でも外でもライオンズのスタッフの方に本当に支えてもらって今この立場にいる。チームは変わりますけど、僕がいつも第一線で活躍することが恩返しになると思うので、今まで以上に努力しなければいけないと思うし、まだまだ頑張りたいなと思います」と意気込みを語った。

今井は作新学院から１６年ドラフト１位で西武に入団。プロ９年目の今季は２４試合に登板して３年連続の２ケタ勝利となる１０勝（５敗）を挙げ、防御率１・９２の成績を残している。