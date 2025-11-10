オリックス・横山聖哉内野手が秋季キャンプ地の高知市内で契約交渉に臨み、５０万円ダウンの年俸６５０万円でサインした。上田西から２３年のドラフト１位で入団し、２年目の今季は２試合で無安打。ウエスタン・リーグではシーズン後半に調子を上げ、９６試合で打率２割１分７厘、２本塁打、３５打点と貴重な経験を積んだ。

「数字的なものはあまりついてこなかったけど、来シーズンにつながる１年にはできた」と総括。特に打撃面では「後半戦は結構、自分的につかむものがあって。感覚的な部分だけど、そういうところがしっかり試合で表現できたので良かった」と成長への手応えを得た。

自身が主戦場とする遊撃には紅林、三塁には宗、広岡が君臨。それでも「年俸も下がったので、その悔しさも含めて、来年はレギュラーを本気で取りに行く気持ちで。本当に勝負の年だと思うので、強い気持ちでやっていきたい」と、果敢に挑戦状をたたきつけた。

内藤鵬内野手は５０万円ダウンの５５０万円、池田陵真外野手は１００万円ダウンの７００万円でサインした（いずれも金額は推定）。