±«µÜÅã»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤«¤Ä¤Æ¼ò¹ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¸åÇÚÈþ¿Í¥¢¥Ê¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö£Ô£Â£Ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤Î¸µ£Ô£Â£Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î±«µÜÅã»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î¸åÇÚ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌë¤Ë°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤Ï¤«¤Ê¡Á¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤Þ¤Á¤ã¤³¤È¡×¤Èµ¤·¡¢£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê»þÂå¤Ï£±´ü¸åÇÚ¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¿ÊÆ£¾½»Ò¥¢¥Ê¡Ê£µ£´¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤Á¤ã¤³¤¬¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿³«Å¹¤«¤éÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Þ¤ÇÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½Ð¤¿¸å¤âÌë¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£¤³¤Î¾Ð´é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¾Ð´é¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¤«¤Ä¤Æ¼ò¹ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¡ô¤¦¤Á¤é¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö¡ô¤ª¸ß¤¤¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¡×¡Ö¡ôÀÎ¤è¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡×¡Ö¡ô¤½¤ó¤Ê¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¯¸«¤â¡×¡Ö¡ô¤Ê¤ó¤«¤·¤ß¤¸¤ß¤Ç¡×¤È²Ã¤¨¤¿
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿ÊÆ£¥¢¥Ê¤¬¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤¬¡Ä¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó£²¿Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö£Ô£Â£Ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£