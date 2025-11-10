´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬Å¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ýºÇÂç2000Ëü±ß¤Ø¡¢¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Ë
°ÀÅÄ»á¤¬¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÅ¯³ØÄó¾§ ¿´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë〝¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä〟
¡Ö°û¿©¶È³¦¤Ïº£¡¢¾Ê¿Í²½¡¦µ¡³£²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÂ¾¤Î°û¿©Å¹¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤Æ»¤ò¤¤¤¯¡×¨¡¡£¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹·óCEO¤Î°ÀÅÄµ®Ìé»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê½ÐÍè¤¿¤Æ¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öµ¡³£¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤Ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¿·¤¿¤ËÄó¾§¤·¤¿¤Î¤Ï〝¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä〟¤È¤¤¤¦°ÀÅÄ»á¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿¼¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡〝¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä〟¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¤ËÃæ¿´¤òÃÖ¤¡¢½¾¶È°÷¤Î°ÕÍß¡¢ÀÑ¶ËÀ¡¢½¼¼Â¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢º£¸å¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤»¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¥êー¥Àー¤Ë¤³¤Î¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¶ÐÌ³¾ò·ïÌÌ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý520Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËºÇÂç2000Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²²ÄÇ½¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤Ç¡¢ÃÏÊý¶ÐÌ³¤ÎÅ¹Ä¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¤Ø¤ÎÉëÇ¤¤È¤¤¤¦Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤ÇÅ¹Ä¹¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëµëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¤·¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤âÀßÃÖ¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½¾¶È°÷¤È¸ÜµÒ¤Î¿´¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£´û¤Ë¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç12.9¡ó¸º¾¯¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¹¥°ÕÅª¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï24.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±¼Ò¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¿Í·ïÈñ¤ò¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö°û¿©¶È³¦¤Ïº£¡¢¾Ê¿Í²½¡¦µ¡³£²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÂ¾¤Î°û¿©Å¹¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤Æ»¤ò¤¤¤¯¡×¨¡¡£¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹·óCEO¤Î°ÀÅÄµ®Ìé»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê½ÐÍè¤¿¤Æ¤Çº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öµ¡³£¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤Ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¿·¤¿¤ËÄó¾§¤·¤¿¤Î¤Ï〝¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä〟¤È¤¤¤¦°ÀÅÄ»á¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿¼¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡〝¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä〟¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¤ËÃæ¿´¤òÃÖ¤¡¢½¾¶È°÷¤Î°ÕÍß¡¢ÀÑ¶ËÀ¡¢½¼¼Â¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢º£¸å¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¸¢¸Â¤ò»ý¤¿¤»¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¥êー¥Àー¤Ë¤³¤Î¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¶ÐÌ³¾ò·ïÌÌ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý520Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËºÇÂç2000Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²²ÄÇ½¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤Ç¡¢ÃÏÊý¶ÐÌ³¤ÎÅ¹Ä¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÏÅìµþËÜ¼Ò¤Ø¤ÎÉëÇ¤¤È¤¤¤¦Æ»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤ÇÅ¹Ä¹¤¬¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëµëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤ò¤·¤¿¤¤¤Í¤é¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤âÀßÃÖ¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½¾¶È°÷¤È¸ÜµÒ¤Î¿´¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£´û¤Ë¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç12.9¡ó¸º¾¯¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¹¥°ÕÅª¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï24.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÆ±¼Ò¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¿Í·ïÈñ¤ò¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£