上村工、今期経常を29％上方修正、配当も50円増額

上村工業 <4966> [東証Ｓ] が11月10日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.7％減の96.4億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の155億円→200億円(前期は200億円)に28.6％上方修正し、減益率が22.4％減→0.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.2％増の103億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の230円→280円(前期は280円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比12.2％増の51億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の22.2％→23.5％に上昇した。



株探ニュース

