今回は、夫が年配の女性に弁当を作らせていたエピソードを紹介します。

夫のカバンから見覚えのない弁当箱が…

「スーパーで店長をしている夫とは結婚して数年ですが、すでにマンネリ。妊活もしていましたが今はやめてしまいました。

そんなある日のこと、夫のカバンから見覚えのない弁当箱がでてきたんです。夫に問い詰めると『パートのおばさんがくれたんだ』とか何とか言っていましたが、焦った様子でなんか怪しくて……。

そこで私は、夫が働くスーパーに友人とこっそり行ったんです。すると夫は私よりだいぶ年上の年配の女性と仲良さげな様子で、その女性から手作り弁当を渡されていました。どうやら夫はこの女性に毎日のように弁当を作らせているようで、女性もまんざらじゃなさそう……。

2人の距離の近さや親し気な会話から、『まさかあのオバさんと不倫？』とゾッとしました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年9月）

▽ 職場で堂々と親し気な様子を見せつけるなんて、あきれた夫ですね。残念ながら、これは不倫確定かもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。