【天気】北海道の平地でも雪に 全国的に北風吹いて寒く
10日（月）午後は北海道の平地でも雪になる見込みです。全国的に北風が吹いて寒くなりそうです。
＜10日（月）の天気＞
西高東低の冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込んでいます。午後も北陸から北の日本海側を中心に冷たい雨が降り、北海道は平地でも雪やみぞれになるでしょう。夜にかけて東北北部も雪に変わるところがあり、青森や秋田で初雪になるかもしれません。東北や北陸では大気の状態が不安定で、急な雨脚の強まりや落雷・突風に注意が必要です。関東〜九州は引き続き晴れるところが多いですが、北風が冷たく感じられそうです。
一方、沖縄には前線が停滞していて、雨が降ったりやんだりしています。午後も雨が降りやすく、南シナ海にある台風26号からの湿った空気の影響で断続的に降り方が強まりそうです。
＜予想最高気温（前日差）＞
次第に北風が強まって、朝より夜の方が寒くなるところが多いでしょう。
札幌 9℃（-1）
仙台 15℃（＋1）
新潟 15℃（±0）
東京 20℃（＋6）
名古屋 18℃（＋2）
大阪 19℃（＋3）
鳥取 17℃（-1）
高知 22℃（-2）
福岡 19℃（-3）
＜週間予報＞
■西日本・沖縄
晴れる日が多いですが、13日（木）は太平洋側を中心に雨が降る見込みです。各地で朝晩と昼間の大きな寒暖差にお気をつけください。台風26号は13日（木）〜14日（金）に先島諸島に近づく予想で、沖縄では台風と前線の相互作用により週末にかけて長時間の大雨になるおそれがあります。
北日本や北陸は11日（火）にかけて雨や雪が降るでしょう。その後も北日本の日本海側では周期的に雨や雪が降る見込みです。関東や東海は晴れる日が多く、洗濯日和になりそうです。