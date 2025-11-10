MLBの若手選手の育成に関する情報に特化したMLB Pipelineが日本時間10日、今季トップクラスの活躍を見せた新人選手たちを称える「オール・ルーキー・チーム」のファーストチームとセカンドチームを発表しました。

ファーストチームの一塁手で選出されたのは22歳のアスレチックスのニック・カーツ選手。現地時間7月25日の試合ではメジャー史上20人目の4本塁打を含む6打数6安打、6得点、8打点を記録。ルーキーながら今季117試合に出場して、420打数122安打、打率.290、リーグ5位タイの36本塁打、86打点の好成績。規定打席には到達しなかったもののOPSは1.002と1年目ながら並み居るメジャーの投手に対し臆せず成績を残し、打撃ベストナインに相当するシルバースラッガー賞も受賞しました。

ドジャースからはキム・ヘソン選手がセカンドチームに選出されました。

キム選手は今季メジャーに挑戦すると5月にロスター入り。初めてスタメンで出場すると、マルチ安打で勝負強さを見せました。またユーティリティープレーヤーとして守備にも貢献。足の速さから代走のピンポイント起用にも応えていました。今季は71試合に出場し、161打席45安打、3本塁打、17打点、打率.280の成績でした。

▽以下、ファーストチーム、セカンドチーム一覧

【ファーストチーム】

捕手:ドレイク・ボールドウィン(ブレーブス)

一塁手:ニック・カーツ(アスレチックス)

二塁手:ルーク・キーシャル(ツインズ)

三塁手:ケイレブ・ダービン(ブルワーズ)

遊撃手:ジェイコブ・ウィルソン(アスレチックス)

外野手:ロマン・アンソニー(レッドソックス)

外野手:アイザック・コリンズ(ブルワーズ)

外野手:ジェイコブ・マーシー(マーリンズ)

指名打者:コルソン・モンゴメリー(ホワイトソックス)

先発投手:ケイド・ホートン(カブス)

先発投手:ノア・キャメロン(ロイヤルズ)

救援投手:マット・スバンソン(カージナルス)

【セカンドチーム】捕手:カルロス・ナルバエス(レッドソックス)一塁手:トロイ・ジョンストン(マーリンズ)二塁手:キム・ヘソン(ドジャース)三塁手:マット・ショウ(カブス)遊撃手:チェイス・マイドロス(ホワイトソックス)外野手:デイレン・ライル(ナショナルズ)外野手:ジェイク・マンガム(レイズ)外野手:デンゼル・クラーク(アスレチックス)指名打者:カイル・ティール(ホワイトソックス)先発投手:チャド・パトリック(ブルワーズ)先発投手:シェーン・スミス(ホワイトソックス)救援投手:マイク・バシル(ホワイトソックス)