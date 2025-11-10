サザンオールスターズ、全国のラジオで「神様からの贈り物」ライブバージョンの期間限定OAがスタート
サザンオールスターズが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を11月19日にリリース。発売に先駆けて11月10日より、本作収録の「神様からの贈り物」のライブバージョン音源が全国ラジオにてオンエア開始される。
■「神様からの贈り物」は、桑田佳祐が日本の芸能（エンタメ）へのリスペクトを込めて制作した楽曲
『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は、サザンオールスターズの6年ぶりとなるアリーナ＆5大ドームツアーの千穐楽公演の模様が収録されたライブ映像作品。
「神様からの贈り物」は、桑田佳祐が敬愛する日本の先達が築き上げてきた芸能（エンタメ）へのリスペクトを込めて制作された楽曲。映像作品の発売に先駆けて、ラジオで臨場感に溢れるライブ音源をひと足早く楽しむことができる。
なお、本楽曲のライブバージョンのオンエアは、12月31日までの期間限定となる。
一部の局や番組では、楽曲をリクエストしたリスナーから抽選で、映像作品のジャケット写真をあしらった“サザンオールスターズ Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特製クリアファイル”がプレゼントされる企画も実施。プレゼントの応募方法などは番組ごとに異なるため、番組HPやSNSをチェックしよう。
■特設サイト『サザン・タイムズ』に新コンテンツ登場
さらに、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している特設サイト『サザン・タイムズ』もあらたに更新。2024年、歴代オリジナルアルバム15作のリマスター配信をきっかけに発足した企画だが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、新コンテンツが公開される。
コンテンツは順次追加となるが、まず、今回のライブ音源のラジオオンエア開始に併せての企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』がスタート。全国13ヵ所をめぐったツアーの軌跡を、ライブ写真や、各地で関わった人たちからのメッセージとともに辿る企画だ。
まずはツアーと並行して行われた桑田のラジオキャンペーン時に共演したラジオパーソナリティからのメッセージが公開。それぞれの熱い思いは必見だ。
『サザン・タイムズ』は、今後も映像作品とともに楽しむことができるコンテンツが更新予定。ぜひチェックしよう。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
■関連リンク
サザン・タイムズ
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp