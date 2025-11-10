Snow Manの目黒蓮が、11月9日放送の『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBS系）2時間SPに登場。茨城県・ひたちなか市を訪れたロケの模様が、番組公式SNSで公開された。

【画像】カジュアルコーデで無邪気な笑顔を見せる目黒蓮／驚き顔の佐久間大介も

■オーバーオール×麦わら帽子 カジュアルコーデの目黒蓮

秋晴れの空の下、目黒はブラックデニムのオーバーオールに白Tシャツ、ゆるめのブラックカーディガンを羽織ったリラックススタイル。背中には麦わら帽子を背負い、自然体の笑顔でボードを掲げている。

「せっかくひたちなかに来たんなら○○食ってったらいがっぺよ！」というメッセージボードを手に、腕を上げてガッツポーズを決める姿も。手をかざして遠くを見つめるショットでは、柔らかな笑顔とシャープなフェイスラインが印象的だ。

SNSでは「麦わら帽子が天才的にかわいい」「まぶしい笑顔が最高」「何着ても絵になる」「青空とめめのコントラストが完璧」「癒しの塊すぎる」など、絶賛コメントが相次いでいる。

また、放送直後には「いい食べっぷり」「本当においしそうに食べるよね」「こちらまで幸せな気持ちになる」「モグモグめめかわいすぎる」などの反響も寄せられた。

■11月23日放送回には佐久間大介が登場！

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/