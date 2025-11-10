南野、久保、中村の3人が新ユニフォームを着用した

JFA・アディダス「サッカー日本代表2026」キャンペーン共同発表会が11月10日、都内で行われた。

日本代表からはMF南野拓実、MF久保建英、MF中村敬斗の3選手が登場。来年に控える北中米ワールドカップに向けたオフィシャルアンバサダーも発表された。

今回の新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（ホライゾン）」。日本語では「水平線」を意味する。ユニフォーム中央には水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、「SAMURAI BLUE」のDNAを表現した、日本を囲む空と海から成る水平線をダイレクトに想起させるモダンなデザインに仕上がっている。

キービジュアルの撮影を行った南野と久保は、撮影シーンを回想。久保はDF菅原由勢が登場した撮影秘話を披露した。南野はW杯優勝を目指す中で、決勝戦の舞台で「フランス代表と戦いたい」と語る。「フランスに勝つのは相当難しいと思いますが、理想は2-0で、タケと敬斗が1点ずつゴールを決めて勝てればいいかなと思います」と理想の展開を話した。

W杯優勝を目指すうえで、3選手はそれぞれの目標を掲げた。南野は「自分の限界を越える」、久保は「実力」、中村は「常に自己ベスト」と掲げ、それぞれが活躍するイメージを膨らませた。

そして、オフィシャルアンバサダーとして、グローバルボーイズグループの「JO1」と「INI」から、サッカーを愛するメンバー12人で結成されたユニット「JI BLUE」がお披露目された。彼らを中心に、「BLUE WING ACTION」として、最高の景色を目指すSAMURAI BLUEに「最高の応援」を届けることをコンセプトにした応援アクションが展開される。応援アクション数200万を目標に、さまざまな施策が展開されていくという。

イベントのトークセッションでは、「JI BLUE」のメンバーが森保一監督から新ユニフォームをプレゼントされたことを明かした。背番号12に各々のネームが入った新ユニフォームを着用し、今回の取り組みを盛り上げていく想いを語った。（FOOTBALL ZONE編集部）