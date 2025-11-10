星野源、映画『平場の月』主題歌「いきどまり」配信リリース決定！映画SPロングトレーラー公開
星野源が、11月14日にニューシングル「いきどまり」を配信リリースすることが決定した。
■星野源「いきどまり」カバーアートも公開
本楽曲は、11月14日に全国公開となる映画『平場の月』の主題歌。星野のプライベートスタジオ“808スタジオ”を訪れた、同映画の土井裕泰監督と那須田淳プロデューサーによる熱烈なオファーを受けて書き下ろされた。
すでに公開されている予告編では、ソウルフルで胸を締め付けるような歌声と切ないサウンド、リリックの一部を聴くことができる。ピアノとボーカルのみで構成されたソリッドなプロダクションは、星野のあらたな到達点を予感させる。
併せて、本楽曲のカバーアートも公開。群れをなして空を舞う鳥たちの姿を遠景と近景で描いた詩的なイラストレーションは、中国・上海を拠点に活動するイラストレーター／漫画家のWoshibai（我是白）による書き下ろし。デザインはデザイナーの藤田裕美が手がけている。
また、11月10日12時より「いきどまり」をフィーチャーした映画『平場の月』のスペシャル・ロング・トレーラーも公開となった。
■リリース情報
2025.11.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「いきどまり」
■関連リンク
映画『平場の月』公式サイト
https://hirabanotsuki.jp/
星野源 OFFICIAL SITE
https://www.hoshinogen.com/