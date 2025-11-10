【ライブレポート】相川七瀬、デビュー30周年記念ライブで豪華共演。2026年11月には武道館公演発表も
相川七瀬が、11月8日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてデビュー30周年を記念したライブを開催した。
この日発表されたばかりの新作『FIREWORKS』からは、楽曲に参加したアーティストたちが次々に登場。KENJI03（BACK-ON）、土屋アンナ、つるの剛士、そして織田哲郎らに加え、相川が「共にステージに立つことを夢見ていた」と語る、上杉昇（ex.WANDS）も姿を見せ、会場を熱狂の渦に包んだ。
MCでは「30年も歌ってこれると思わなかった」と語り、これまでの活動を振り返った相川。アニバーサリーライブでありながら、往年のヒット曲と最新作が見事に融合し、30年のキャリアを経てなお進化を続ける姿を印象づけた。
ライブ終盤では、30周年イヤーの本格始動を宣言。今後1年間にわたる全国ツアースケジュールを発表し、さらに2026年11月2日に日本武道館での公演を行うことを明かすと、客席から大きな歓声が沸き起こった。
30周年を通過点とし、未来へと力強く歩みを進める相川七瀬。その第一歩となる節目にふさわしい、熱く華やかな夜となった。
◾️＜相川七瀬 30th Anniversary Live -BIG BANG-＞公演概要
▼セットリスト
1.DOUBLE CALL
2.Nostalgia
3.midnight blue
4.襷を繋げ
5.Blue Star
6.ワッショイ！
7.so what? feat.KENJI03（BACK-ON）
8.sweet revenge feat.ANNA TSUCHIYA
9.何度でも〜Rebirth〜 feat.つるの剛士
10.世界中の誰よりきっと feat.つるの剛士
11.世界が終るまでは… feat上杉昇
12.トラブルメイカー
13.LIKE A HARD RAIN
14.Shock of Love
15.恋心
16.COSMIC LOVE
17.Sweet Emotion
EN1.彼女と私の事情
EN2.BREAK OUT！
EN3.夢見る少女じゃいられない
◾️＜Billboard Live Tour 2026 〜MOON DANCE〜＞
2026年
2月11日（祝・水） Billboard Live YOKOHAMA
2月14日（土） Billboard Live OSAKA
2月16日（月） Billboard Live TOKYO ※Birthday Special
◾️＜NANASE’S DAY 2026＞
2026年7月7日（日）Spotify O-EAST
◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026＞
2026年
7月25日（土） Zepp DiverCity（TOKYO）
8月1日（土） Zepp Namba
8月2日（日） Zepp Nagoya
8月9日（日） SENDAI GIGS
8月11日（祝・火） Zepp Sapporo
8月16日（日） Zepp Fukuoka
8月23日（日） Zepp DiverCity（TOKYO）
◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL＞
2026年11月2日（月）日本武道館
関連リンク
◆相川七瀬 オフィシャルサイト
◆相川七瀬 オフィシャルX
◆相川七瀬 オフィシャルInstagram
◆相川七瀬 オフィシャルYouTubeチャンネル