Rogue Sling 6L

銀一株式会社は、WANDRD「Rogue Sling」のリニューアルモデル「Rogue Sling V2」を11月14日（金）に発売する。最小サイズにゆとりが若干増している。

「Rogue Sling」は2023年4月に発売したスリングバッグで、3、6、9Lの3モデルを展開していた。今回のリニューアルではサイズ構成が見直されたほか、細かな機能が調整されている。

具体的には、上部のハンドル形状やショルダーストラップが見直され、より日常使いにも適したデザインに変更。収納容量の異なる4、6、9Lの3サイズを用意した。

旧モデルと同様に耐候性の高い素材を使用し、メインコンパートメントへアクセスしやすいよう、新たにダブルファスナーを採用している。

内部には、取り外し対応の仕切り板やファスナーポケット、AirTag用のポケット、メモリーカード用のポケット、キーフックなどを備える。外側にも新しく伸縮性のあるポケットが2つ追加された。

カラーバリエーションはブラック、ワサッチグリーン、エーゲブルーを用意。また、バッグ内側は、外観に合わせたカラーリングを採用している。

6Lと9Lモデルでは、機材がバッグから飛び出さないように固定できる伸縮性のあるストラップを装備。さらに、ノートPCを収納するための「ラップトップケース」（別売）が収納できる拡張ポケットを備えている。

Rogue Sling 4L

ブラック

ワサッチグリーン

エーゲブルー

Rogue Sling 6L

容量：4L 外形寸法：22.9×11.4×15.2cm 内形寸法：22.9×8.9×13.4cm 重量：420g 価格：2万2,000円 収納目安：コンパクトカメラまたは小型のレンズ交換式カメラ、レンズ1本、アクセサリーなど

ブラック

ワサッチグリーン

エーゲブルー

Rogue Sling 9L

容量：6L 外形寸法：30.5×14×18.4cm 内形寸法：30.5×11.4×17.1cm 重量：700g 価格：2万7,500円 収納目安：レンズを装着したレンズ交換式カメラ1台、レンズ数本、アクセサリー、16インチまでのノートPC（ラップトップケースに収納した状態）など

ブラック

ワサッチグリーン

エーゲブルー

容量：9L 外形寸法：36.8×15.2×21.6cm 内形寸法：36.8×12.7×20.3cm 重量：800g 価格：3万1,900円 収納目安：レンズを装着したレンズ交換式カメラ1台、レンズ数本、アクセサリー、16インチまでのノートPC（ラップトップケースに収納した状態）など