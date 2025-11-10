SEAMO、ニューアルバム『From Now to Then』リリース決定。愛知・Zepp Nagoyaで追加公演発表も
SEAMOが、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞の初日公演にて、ニューアルバム『From Now to Then』 の発売と、愛知・Zepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。
この日のチケットはソールドアウト。20周年ツアーの幕開けを飾るステージに集まった満員の観客を前に渾身のパフォーマンスを披露する中、「素敵なお知らせがあります！ 来年の2月11日にニューアルバムが発売となります！ メジャーレーベルからの発売です！ 『From Now to Then』というタイトルで、サブスクでも人気がある過去の曲と、夏にリリースしたアニメタイアップの曲、そして皆さんがまだ聴いたことのない新曲が半々に入った、SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています」と新作のリリースを発表。
そして、さらに会場を沸かせるビッグニュースも飛び出した。「来年の3月22日にZepp Nagoyaで追加公演をやらせていただきます！ 実は3月23日が僕のデビュー日で、だから来年の3月22日が20周年イヤー最後の日なんです。最後の最後まで20周年を祝おうじゃないかということで、押さえさせていただきました！」
2002年にシーモネーター＆DJ TAKI-SHITとしてメジャーデビュー。2005年にはSEAMOとしてBMG JAPANより再デビューを果たし、「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」など数々のヒット曲を世に送り出し、2006年にはNHK紅白歌合戦に出演し、日本武道館や代々木第一体育館でのワンマン公演など、ソロラッパーとして日本のヒップホップシーンを切り拓いてきた。地元である名古屋を拠点に活動を続け、東海地区初の大型野外フェス＜TOKAI SUMMIT＞を立ち上げ、10年連続で開催。そしてデビュー20周年を迎え、ソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンから“3度目のメジャーデビュー”を果たす。この日リリースが発表されたニューアルバム『From Now to Then』は、タイトルの示す通りSEAMOの“これまで”と“これから”をつなぐ節目の作品になるという。
◾️『From Now to Then』
2026年2月11日（水）発売
・完全生産限定盤（CD＋20周年記念グッズ封入）
ESCL-6140〜6141 \7,700（税込）
・通常盤（CDのみ）
ESCL-6142 \3,300（税込）
予約：https://erj.lnk.to/Ot0g0v
◾️＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜 追加公演＞
日時： 2026年3月22日（日） 開場16:00／開演17:00
会場： 愛知・Zepp Nagoya
問い合わせ：ズーム（052-290-0909）平日11:00〜18:00
◆チケット
・20周年プレミアムチケット：\20,800（税込）
前方エリア確約／終演後Meet & Greet／プレミアムグッズ1点／限定タオル
※FC抽選先行限定（11月16日まで）
・プレミアムグッズ付きチケット：\13,800（税込）
プレミアムグッズ1点／限定タオル
・タオル付きチケット：\10,000（税込）
限定タオル
・一般指定席：\8,000（税込）
※入場時ドリンク代 \600別途。3歳以上有料、3歳未満入場不可。
https://seamo.jp/contents/1001342
