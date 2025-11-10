SEAMOが、11月8日に地元・名古屋ダイアモンドホールで行われた全国ツアー＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜＞の初日公演にて、ニューアルバム『From Now to Then』 の発売と、愛知・Zepp Nagoyaでの追加公演開催をサプライズ発表した。

◆SEAMO 画像

この日のチケットはソールドアウト。20周年ツアーの幕開けを飾るステージに集まった満員の観客を前に渾身のパフォーマンスを披露する中、「素敵なお知らせがあります！ 来年の2月11日にニューアルバムが発売となります！ メジャーレーベルからの発売です！ 『From Now to Then』というタイトルで、サブスクでも人気がある過去の曲と、夏にリリースしたアニメタイアップの曲、そして皆さんがまだ聴いたことのない新曲が半々に入った、SEAMOの“昔と今”を楽しんでもらおうというアルバムになっています」と新作のリリースを発表。

そして、さらに会場を沸かせるビッグニュースも飛び出した。「来年の3月22日にZepp Nagoyaで追加公演をやらせていただきます！ 実は3月23日が僕のデビュー日で、だから来年の3月22日が20周年イヤー最後の日なんです。最後の最後まで20周年を祝おうじゃないかということで、押さえさせていただきました！」

2002年にシーモネーター＆DJ TAKI-SHITとしてメジャーデビュー。2005年にはSEAMOとしてBMG JAPANより再デビューを果たし、「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」など数々のヒット曲を世に送り出し、2006年にはNHK紅白歌合戦に出演し、日本武道館や代々木第一体育館でのワンマン公演など、ソロラッパーとして日本のヒップホップシーンを切り拓いてきた。地元である名古屋を拠点に活動を続け、東海地区初の大型野外フェス＜TOKAI SUMMIT＞を立ち上げ、10年連続で開催。そしてデビュー20周年を迎え、ソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンから“3度目のメジャーデビュー”を果たす。この日リリースが発表されたニューアルバム『From Now to Then』は、タイトルの示す通りSEAMOの“これまで”と“これから”をつなぐ節目の作品になるという。

◾️『From Now to Then』

2026年2月11日（水）発売 ・完全生産限定盤（CD＋20周年記念グッズ封入）

ESCL-6140〜6141 \7,700（税込）

・通常盤（CDのみ）

ESCL-6142 \3,300（税込）

予約：https://erj.lnk.to/Ot0g0v

◾️＜SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR 〜to be continued〜 追加公演＞ 日時： 2026年3月22日（日） 開場16:00／開演17:00

会場： 愛知・Zepp Nagoya

問い合わせ：ズーム（052-290-0909）平日11:00〜18:00 ◆チケット

・20周年プレミアムチケット：\20,800（税込）

前方エリア確約／終演後Meet & Greet／プレミアムグッズ1点／限定タオル

※FC抽選先行限定（11月16日まで）

・プレミアムグッズ付きチケット：\13,800（税込）

プレミアムグッズ1点／限定タオル

・タオル付きチケット：\10,000（税込）

限定タオル

・一般指定席：\8,000（税込）

※入場時ドリンク代 \600別途。3歳以上有料、3歳未満入場不可。

https://seamo.jp/contents/1001342