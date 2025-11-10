中西製、上期経常は一転15％減益で下振れ着地

中西製作所 <5941> [東証Ｓ] が11月10日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.5％減の6.1億円に減り、従来の18.9％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の21億円に対する進捗率は29.4％となり、5年平均の29.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比28.3％減の14.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比0.7％増の12.3億円となったが、売上営業利益率は前年同期の10.6％→10.4％に低下した。



