°ËÀªÏ©¤ÎÈèÏ«¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¡ÁÏ²ÁÂç¡¦»³¸ý¤¬À¤ÅÄÃ«246¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÂç²ñ¿·V
20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿À¤ÅÄÃ«246¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¡¢11·î9Æü¤Ë¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿¤¯¤ÎÂç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¡¢·òµÓ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î»³¸ýæÆµ±Áª¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£»³¸ýÁª¼ê¤Ï1½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÇºÇÄ¹¶è´Ö¤Î8¶è(19.7Ò)¤òÃ´¤¤¡¢¶è´Ö6°Ì¤ÇÁö¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥É¸¢·÷Æâ¤ò·ø¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡×¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤¬¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¤¤ì¤º¤Ë¡¢¼é¤ê¤Ë¹Ô¤¯Áö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»³¸ýÁª¼ê¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ÎÁö¤ê¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¤ÅÄÃ«246¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ï´°Á´Ç³¾Æ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤ÅÄÃ«246¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï5Ò¤Þ¤Ç¤Ï²¼¤ê´ðÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢15Ò²á¤®¤Ë¤Ï¾å¤êºä¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»³¸ýÁª¼ê¤¬¡¢»Å³Ý¤±¤É¤³¤í¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¾å¤êºä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¾å¤êºä¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¿Í¿ô¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Îº´Æ£°¦ÅÍÁª¼ê(2Ç¯)¤äÊ¿¾¾µýÍ´Áª¼ê(3Ç¯)¤é¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¯¥¤¥éÁª¼ê(JRÅìÆüËÜ)¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶¥µ»¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¥¯¥¤¥éÁª¼ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ýÁª¼ê¤âÇ´¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾Á°¤ËµÕÅ¾¡£1»þ´Ö1Ê¬46ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¹¥È¾¡Éé¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤³¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»³¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢2·î¤Î¹áÀî´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1»þ´Ö1Ê¬39ÉÃ¡¢5·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì(2Éô)¤Ç1»þ´Ö1Ê¬51ÉÃ¡¢6·î¤ÎÈ¡´Û¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1»þ´Ö1Ê¬32ÉÃ¤È¡¢1»þ´Ö1Ê¬Âæ¤Î¹¥µÏ¿¤òÏ¢È¯¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢Æñ¥³¡¼¥¹¤ò¹¶Î¬¤·1»þ´Ö1Ê¬46ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1»þ´Ö1Ê¬Âæ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯ÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Áö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤ÎÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢»³¸ýÁª¼ê¤Ï1Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ5¶è¡¦»³¾å¤ê¤òÃ´¤¤¡¢¶è´Ö10°Ì¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢5¶è¤ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¶è´Ö¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢(¥Á¡¼¥à¤Ï)Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¾¡Éé¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ìò³ä¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¤â¤Þ¤¿¡¢»³¸ýÁª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¸ü¤¯¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºòÇ¯¤ÎµÈÅÄ¶Á¡Ê¸½¡¦¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡Ë¤ä¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü·¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢"Èà¤¬Áö¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë"¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò»³¸ý¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ½ÎÏ¤â¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤â¤Ã¤È¶¯²½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢»³¸ý¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏËÜÅö¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»³¸ýÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï±ä²¬À¾ÆüËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëá¤¾å¤²¤¿¥¿¥Õ¤µ¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£