サザンオールスターズが、11月19日に発売するBlu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』より、本作収録の「神様からの贈り物」のライブバージョン音源を全国ラジオにてオンエアされることを発表した。

サザンオールスターズが10年ぶりにリリースしたオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて、全国13カ所26公演を巡ったツアー＜LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞。会場とライブビューイングを含め延べ約75万人を熱狂の渦に包み、最新にして最大級、近年のサザンオールスターズの集大成ともいうべきライブツアーとなった。その千秋楽である東京ドーム公演の模様を完全収録したのが、11月19日に発売する映像作品Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』だ。

リリースまでのカウントダウンが始まる中、Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』に収録されている「神様からの贈り物」のライブ音源が本日11月10日より全国ラジオにてオンエア解禁。桑田佳祐が敬愛する日本の先達が築き上げてきた芸能（＝エンタメ）へのリスペクトを込めて制作された楽曲である「神様からの贈り物」。本楽曲のライブバージョンのオンエアは本日から12月31日までの期間限定のオンエアとなる。楽曲をリクエストしたリスナーから抽選で、映像作品のジャケット写真をあしらった“サザンオールスターズ Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』特製クリアファイル”のプレゼントを実施している局や番組もあるため、是非お住まいのラジオ局に楽曲をリクエストしていただきたい。

さらに、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している特設サイト「サザン・タイムズ」も新たに更新された。2024年、歴代オリジナル・アルバム15作のリマスター配信をきっかけに発足した企画だが、Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念してコンテンツを公開。コンテンツは順次追加となるが、今回のライブ音源のラジオオンエア開始に併せて企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』がスタートした。全国13カ所をめぐったツアーの軌跡を、ライブ写真や、各地で関わった方からのメッセージとともに辿る企画だ。まずはツアーと並行して行われた桑田のラジオキャンペーン時に共演したラジオパーソナリティからのメッセージを公開。今後も映像作品と共に楽しむことができるコンテンツが更新される予定のため、是非チェックしていただきたい。

◾️Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

2025年11月19日（水）発売

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour ◆完全生産限定盤 [感謝満開(THANK YOU SO MUCH)BOX]

本編DISC + Bonus DISC + Special Goods [逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜]

Blu-ray：2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）

DVD：3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込） ◆通常盤

Blu-ray：Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）

DVD：2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込） ◆本編DISC

※完全生産限定盤・通常盤共通

『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム 逢いたさ見たさ 病める My Mind

ジャンヌ・ダルクによろしく

せつない胸に風が吹いてた

愛する女性(ひと)とのすれ違い

海

ラチエン通りのシスター

神の島遥か国

愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜

桜、ひらり

神様からの贈り物

史上最恐のモンスター

暮れゆく街のふたり

風のタイムマシンにのって

別れ話は最後に

ニッポンのヒール

悲しみはブギの彼方に

ミツコとカンジ

夢の宇宙旅行

ごめんね母さん

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）

マンピーのＧ★SPOT

Relay〜杜の詩

東京VICTORY

希望の轍

勝手にシンドバッド ◆Bonus DISC

※完全生産限定盤のみ

Live of THANK YOU SO MUCH!! at 石川県産業展示館4号館

桜、ひらり Live at 石川産業展示館4号館

能登半島 Live at 石川産業展示館4号館

夕陽に別れを告げて Live at 石川産業展示館4号館 Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at 横浜アリーナ

ミツコとカンジ Live at 横浜アリーナ

夢の宇宙旅行 Live at 横浜アリーナ

ごめんね母さん Live at 横浜アリーナ

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 Live at 横浜アリーナ

Relay〜杜の詩 Live at 横浜アリーナ

希望の轍 Live at 横浜アリーナ

勝手にシンドバッド Live at 横浜アリーナ ◆先着予約・購入特典

全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日（水）発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。

※特典詳細は後日発表いたします。

※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※全形態共通となります。