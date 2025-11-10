進展しそうでしない…。男性が“曖昧な関係”を続ける「３つの心理」
毎日LINEは続くし、会えば盛り上がるのに、なぜか一向に告白してくる気配がない。そんな「進展しそうでしない」関係にモヤモヤしていませんか？実は、男性が“曖昧な関係”を続けるのには、それなりの理由があるんです。そこで今回は、男性が“曖昧な関係”を続ける「心理」について解説します。
心地よすぎて“今の関係を壊したくない”
曖昧な関係が長引く理由のひとつが、「今が居心地いいから」。恋人ではないけれど、好意も感じる。そんな“ちょうどいい距離感”に安心してしまう男性は少なくありません。告白して関係が壊れるリスクを取るより、今のまま優しくされていたいという甘えが、曖昧な関係がズルズル続く原因になります。
自信がなく“両想い確定のサイン”を待っている
「俺のこと好きだな」という確信が持てないと、動こうとしないタイプの男性も中にはいます。そういう男性は「もしフラれたらどうしよう」と臆病なところがあり、女性の方から目に見える形のリアクションがない限り、行動を起こせません。要は“両想い確定のサイン”を待っている段階なのです。
実は他の可能性も探っている
残念ながら、「あなたも好きだけど、他の女性も気になる」という状態の男性もいます。そういう男性は、どちらかに決めきれないから「どちらもキープ」という行動をするもの。この場合、男性のペースに合わせるほど曖昧な関係がズルズル続いてしまうでしょう。勇気を出して、自分から終止符を打つよう行動することが大事です。
“曖昧な関係”は男性にとってはちょうどよくても、あなたにとっては「時間の浪費」。本気で関係に決着をつけたいなら、自分から一歩踏み出してくださいね。
