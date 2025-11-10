À±Ìî¸»¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
À±Ìî¸»¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À±Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¥í¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£À±Ìî¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡È808¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤òË¬¤ì¤¿Æ±±Ç²è¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¤ÈÆá¿ÜÅÄ½ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀ±Ìî¤Î¿·¤¿¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£·²¤ì¤ò¤Ê¤·¤Æ¶õ¤òÉñ¤¦Ä»¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò±ó·Ê¤È¶á·Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿»íÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿Ì¡²è²È¤ÎWoshibai¡Ê²æÀ§Çò¡Ë¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦Æ£ÅÄÍµÈþ¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü12»þ¤è¤ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×
¡Ê±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
ÇÛ¿®¡§https://genhoshino.lnk.to/DeadEnd
¢¨11·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²ÃÍ½Ìó¡ÊPre-add/Pre-save¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡À±Ìî¸» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok