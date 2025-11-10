西島秀俊、ロサンゼルスでかき氷楽しむプライベートショットの“ある部分に”ファン歓喜「鍛え上げてる腕がすごいです!!!」
俳優の西島秀俊（54）が10日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで撮影されたプライベートショットを公開した。
【写真】「腕の筋肉とほっぺのムニ」ファン歓喜の西島秀俊プライベートショット
西島は「今日のスイーツ ロサンゼルス Today's sweets in LA.」とつづり、かき氷に緑色のソースをかける姿をアップ。笑顔でかき氷を見つめ、楽しそうな様子が伝わってくる。
続けて、黒Tシャツをまとい、ほおづえポーズでカメラを見つめるリラックスした雰囲気ただようショットも披露し、オフ感満載の姿を見せた。
この投稿にファンからは「西島さんの佇まいも美しく、大好きです」「西島さんの鍛え上げてる腕がすごいです!!!」「嬉しそうな西島さんの表情が嬉しいです」「腕の筋肉とほっぺのムニがかっこいいし可愛い」などのコメントが集まっている。
