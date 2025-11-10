大食い女王・もえのあずき、タイトミニスカからスラリ美脚「綺麗すぎ」「キティちゃんとおそろコーデ可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが11月8日、自身のInstagramを更新。タイトなミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】37歳大食い女王「脚が綺麗すぎる」タイトミニスカ姿
もえのは「キティちゃんとピクニック」とつづり、イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」でのショットを公開。このイベントでハローキティが着ているワンピースと同じ千鳥柄のミニスカートに、白のロングブーツを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「キティちゃんとおそろコーデ可愛い」「雰囲気がぴったり」「色白美脚」「脚が綺麗すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳大食い女王「脚が綺麗すぎる」タイトミニスカ姿
◆もえのあずき、千鳥柄ミニスカで美脚披露
もえのは「キティちゃんとピクニック」とつづり、イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」でのショットを公開。このイベントでハローキティが着ているワンピースと同じ千鳥柄のミニスカートに、白のロングブーツを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。
◆もえのあずきの“おそろコーデ”が話題
この投稿にファンからは「キティちゃんとおそろコーデ可愛い」「雰囲気がぴったり」「色白美脚」「脚が綺麗すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】