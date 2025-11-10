ブラックマヨネーズの小杉竜一が７日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」で、「髪の毛が生えるヘルメット」が送られて来たといい、その最新ヘルメットをスタジオで開封した。

小杉は以前「発毛を取り扱っている会社から小包が送られてきた」といい、それを開けると「髪の毛が生えるヘルメット」だったという。

スタジオは「怪しい」「ドラえもんの道具やんか」などのツッコミが相次いだが、そのヘルメットは「赤色のＬＥＤが中にグワッと入っている。土使わない栽培でかいわれがブワッと生えるヤツ、あれみたい」と水耕栽培などで見るＬＥＤライトが大量に入っていたという。

効果はあった？と聞かれ、小杉は「見たらわかるやん」とこの時点で、あまり効果は実感できていない様子。だがつい最近「最新式ができたと送られて来た」と、再び発毛ヘルメットが送られて来たといい、小包ごとスタジオに持参しているため、みんなで一緒に開けて欲しいとお願いだ。

そして実際に開封すると、中から出てきたのはおしゃれなキャップ。「ヘルメットじゃなく帽子なんだ！」と千鳥・大悟が驚くも、キャップの中に薄いヘルメットが入っており、やはり真っ赤なＬＥＤライトが装着されていた。

取扱説明書もよく読まず小杉はかぶり、撮影が終わるまでかぶってビフォーアフターを検証しよう…となったが、ノブが「１日最大１０分」の文字を見つけ、小杉は大慌て。すぐにはずすも、前髪がぺったり、海苔のようになってしまい、大慌てで髪の毛をセットし直していた。