気持ちが離れていくとき…男性が彼女との別れを考える「タイミング」
交際中の彼から「距離を置きたい」と言われた瞬間、一気に不安が押し寄せてきますよね。関係が終わる前に、そのサインに気づけたら…そう思う女性も少なくないでしょう。そこで今回は、男性が彼女との別れを考える「タイミング」を紹介します。
仕事を優先したくなったとき
「今は恋愛よりも仕事に集中したい」と考える男性は少なくありません。昇進や転職などの節目に差し掛かると、恋愛が“足かせ”のように感じてしまうことも。忙しさを理由に距離を置こうとするのは、心のどこかで別れを考えている可能性があります。
彼女への気持ちが揺らぎ始めたとき
ふと「このまま一緒にいて将来を想像できるのか？」と考えたとき、答えが見つからないと男性は一気に気持ちが冷めてしまうもの。特に同棲や結婚を視野に入れるタイミングで、「彼女じゃないかもしれない」と感じた瞬間に、別れの選択肢が浮かび上がります。
他に気になる女性ができたとき
新たな出会いによって心が揺れ動いたとき、彼女への気持ちは後回しに。男性は「もう戻らない」と感じた時点で、関係を終わらせようと行動を起こすことがあります。急に連絡が減った、会う頻度が落ちた…そんな変化があれば、要注意です。
恋愛に終わりはつきものですが、大切なのは彼の変化に気づき、自分自身がどう向き合うか。見て見ぬふりをせず、現実を受け止めることが次のステップへの第一歩になりますよ。
🌼別れの予感がひしひしと…。彼氏との「すれ違い」が起きる原因とは