Ryosuke Yamada、1st CDシングル「Blue Noise」リリース決定
Ryosuke Yamadaが、初となるCDシングル「Blue Noise」を2026年1月14日にリリースすることを発表した。
本作は、1stフルアルバム『RED』を経て、表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作になるという。グループとはまた異なるソロ作品だからこそ実現できる1曲の中に凝縮されたドラマ性を追求したボーカルワークに注目して欲しい。
各盤共通で収録されるカップリング曲「タイトル未定A」は、シンプルながらもクセになるメロディーとビートが印象的なダンスミュージックだという。グループではもちろん、今までのソロワークでも見せることのなかったエッジの効いた歌とMVでのビジュアルが、彼のアーティストとしての新たなポテンシャルを感じさせる1曲に仕上っているとのことだ。
その他、初回限定盤と通常盤それぞれに収録されるカップリング曲もバラエティーに富んだ内容で、Ryosuke Yamadaの“現在地”を存分に味わうことができる作品になっているという。
◾️1st CDシングル「Blue Noise」
2026年1月14日（水）リリース
◆初回限定盤
［CD+Blu-ray］LCCA-6233/4［CD+DVD］LCCA-6235/6
・価格：\1,980（税込）
・歌詞フォトブックレット 20P 封入
・CD：M1.Blue Noise M2.タイトル未定 A M3.タイトル未定 B
・Blu-ray / DVD
「タイトル未定A」Music Video
「タイトル未定A」Making of Music Video
◆通常盤
・［CD］LCCA-6237
・価格：\1,200（税込）
・3面6P歌詞リーフレット封入
・CD：M1.Blue Noise M2.タイトル未定 A M3.タイトル未定 C
◆期間生産限定盤
・［CD+Blu-ray］LCCA-6238/9［CD+DVD］LCCA-6240/1
・価格：\1,980（税込）
・歌詞フォトブックレット 8P 封入
・オリジナルトレカ封入（1種）
・CD：M1.Blue Noise M2.タイトル未定 A M3.Blue Noise（オリジナル・カラオケ） M4.タイトル未定 A（ オリジナル・カラオケ）
・Blu-ray / DVD
「Blue Noise」Music Video
「Blue Noise」Making of Music Video
Jacket Shooting Behind The Scenes
※期間生産限定盤につきましては、2026年3月末までの出荷をもって生産終了となります
◆ファミクラストア オンライン限定盤の発売も決定。商品内容解禁及び予約受付開始は12月8日（月）予定です。
※商品仕様・ジャケットのビジュアルは、初回限定盤・通常盤・期間生産限定盤・ファミクラストア オンライン限定盤とで異なります。
◆先着購⼊特典
初回限定盤をご購入の方には『やまみくじカード』（絵柄1種）、通常盤をご購入の方には『アクリルチャーム〜りょすかる ？？？ver.〜』を先着購入特典としてお渡しいたします。