Ryosuke Yamadaが、初となるCDシングル「Blue Noise」を2026年1月14日にリリースすることを発表した。

本作は、1stフルアルバム『RED』を経て、表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作になるという。グループとはまた異なるソロ作品だからこそ実現できる1曲の中に凝縮されたドラマ性を追求したボーカルワークに注目して欲しい。

各盤共通で収録されるカップリング曲「タイトル未定A」は、シンプルながらもクセになるメロディーとビートが印象的なダンスミュージックだという。グループではもちろん、今までのソロワークでも見せることのなかったエッジの効いた歌とMVでのビジュアルが、彼のアーティストとしての新たなポテンシャルを感じさせる1曲に仕上っているとのことだ。

その他、初回限定盤と通常盤それぞれに収録されるカップリング曲もバラエティーに富んだ内容で、Ryosuke Yamadaの“現在地”を存分に味わうことができる作品になっているという。