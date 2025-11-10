駒木根葵汰、カレンダーでは“進化”を意識 今後の抱負も「自分を信じてとにかく突き進みたい」【駒木根葵汰 2026カレンダー】
【モデルプレス＝2025/11/10】主演ドラマ「２５時、赤坂でSeason２」（テレビ東京系）、ラジオ「レコメン」（文化放送）の月曜パーソナリティーとして出演中の駒木根葵汰が11月8日、2026年版卓上カレンダーの発売直前記念イベントを川崎SUPERNOVAにて実施した。
今回のカレンダーは、2024年も好評だった裏面にも写真を配置した特別仕様。ページをめくるたびに新たな魅力を発見でき、ファンにとっても満足感を得られる1冊に仕上がっている。駒木根は「毎年恒例となってきましたが、決して甘えることなく、常に“進化”を意識して取り組んできました。今年も無事に、皆さまへお届けできることを本当に嬉しく思います。ぜひ手に取ってご覧いただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
俳優同士のラブストーリーを描く主演ドラマ「２５時、赤坂で Season２」は、日本のみならずアジア圏でも話題になり、12月6日には韓国でファンミーティングの開催が決定。今後の抱負を求められた駒木根は「2026年は舞台に挑戦します。自分の知らない世界には不安や焦りもありますが自分を信じてとにかく突き進みたいと思います。2026年の駒木根葵汰も是非よろしくお願いいたします」と伝えた。（modelpress編集部）
11月16日Horipro Actors ‘BAND’ Live 場所：duo MUSIC EXCHANGE
11月29日カレンダー発売直前記念イベント場所：紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
2025年1月10日〜2月1日
舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」出演
劇場：東京芸術劇場プレイハウス
【宮城公演】
期間：2026年2月6日（金）〜8日（日）
会場：仙台銀行ホール イズミティ21
主催：仙台放送
共催：仙台市市民文化事業団
お問い合わせ：仙台放送事業部 022−268−2174（平日11：00〜16：00）
【愛知公演】
期間：2026年2月13日（金）〜15日（日）
会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール
主催：メ〜テレ、メ〜テレ事業
共催：一般財団法人稲沢市文化振興財団
お問い合わせ：メ〜テレ事業 052−331−9966（平日10：00〜18：00）
【兵庫公演】
期間：2026年2月19日（木）〜23日（月祝）
会場：兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
主催：梅田芸術劇場／兵庫県、兵庫県立芸術文化センター
お問い合わせ： 梅田芸術劇場 0570−077−039（10：00〜13：00、14：00〜18：00）
【福岡公演】
期間：2026年2月28日（土）〜3月1日（日）
会場：J：COM北九州芸術劇場 大ホール
主催：インプレサリオ／RKB毎日放送
提携：北九州芸術劇場
お問い合わせ：インプレサリオ
日本公演後、シンガポール、中国、上海、北京、蘇州、イギリス・ロンドン、フランス・パリの4カ国を巡るワールドツアーも決定。詳細は後日解禁予定。
