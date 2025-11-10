宮根誠司アナウンサーが９日にフジテレビ系で放送された「Ｍｒ．サンデー」でＭＣを務め、外国人による不動産購入について専門家に尋ねた。

番組では、「家賃上昇、新築＆中古マンションも１億超え」と冒頭で特集した。不動産Ｇメンとして滝島一統氏が出演。滝島氏は「悪徳不動産業者にだまされないための情報や損をしないための物件の見方などを発信」と紹介された。

宮根アナは国内での不動産価格は上昇が続いていることから「不動産はまだまだ上がりますか」と尋ねた。滝島氏は「いろんな臆測があるんですけど、ずいぶん前から不動産業界では頭打ちだって言われています。現場レベルでも天井打っているのでは、との話がでています」と述べた。

また、分譲マンション価格が高騰している理由のひとつとして、投機目的の購入があり「首都圏のマンションの２〜４割を外国人が購入」と番組は伝えた。

宮根アナは「この円安というのは今、日本のマンションのみならず全てが大バーゲンセール中でしょ」と質問。滝島氏は「おっしゃるとおりです」と応じ、さらに宮根アナは「なおかつ、日本はきれいだ、治安がいいということで」と外国人が土地を購入する動機を並べた。

滝島氏は「日本人は物件価格が上がっているといいますけど、１ドルが７０円の時と比べたら実はドルベースだと変わっていないんです。だからスーパーバーゲンセールなんです。これだけ治安がよくて美しい国の物件がこんな安値で買える。買わない理由がない」と述べた。

宮根アナが「外国人も日本人と同じ条件で不動産が買える」と尋ねると、滝島氏は「おっしゃるとおりです。購入制限が基本的にないんです。これほど簡単に外国人が土地を買える国ってなかなかないんです」と答えた。