日向坂46・河田陽菜、バスルームで無防備な姿 2nd写真集先行カット公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、第13弾となる先行カットが公開された。
【写真】“おひな”の入浴スタイルとは？ バスルーム無防備ショット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第13弾はやわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめく1枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、おひなのお気に入りの音楽を掛けながら終始和やかな雰囲気で行われた。自宅でお風呂に入る時と同じように頭と足をバスタブの縁に引っかける“おひな”オリジナルの入浴スタイルも要チェックだ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
