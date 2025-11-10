元乃木坂46清宮レイ、芸能事務所「マシットスター」所属発表「信頼し尊敬する方々と」【全文】
【モデルプレス＝2025/11/10】元乃木坂46の清宮レイが2025年11月10日、自身のInstagramを更新。芸能事務所「マシットスター」への所属を発表した。
【写真】22歳・元乃木坂46、セーラー服姿で美脚披露
「この度、株式会社マシットスターに所属となりました」と報告した清宮は「信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」と心境をつづった。
清宮は2024年7月15日の卒業セレモニーをもって乃木坂46を卒業しており、グループ在籍中から卒業後も「夢路空港」（2022年）、ニッポン放送開局70周年記念公演「鴨川ホルモー、ワンスモア」（2024年）、「―即興―劇、佐藤満春2025」（2025年）など舞台を中心に活躍している。（modelpress編集部）
ご報告
この度、株式会社マシットスターに所属となりました。
信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。
精進して参ります。
清宮レイ
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳・元乃木坂46、セーラー服姿で美脚披露
◆清宮レイ、事務所に所属
「この度、株式会社マシットスターに所属となりました」と報告した清宮は「信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」と心境をつづった。
◆清宮レイ報告全文
ご報告
この度、株式会社マシットスターに所属となりました。
信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。
精進して参ります。
清宮レイ
【Not Sponsored 記事】