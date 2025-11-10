お腹・背中・太ももを一気に引き締め！１日５セット【“寸胴体型”解消に効く】簡単ポーズ
年齢を重ねると、気づけばウエストのくびれが消え、“体が四角く見える”と感じる人も多いはず。その原因は、背中や太もも、股関節まわりの筋肉が硬くなり、体のラインを支えにくくなることにあります。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガアーサナ】。お腹・背中・太ももを同時に伸ばせる動きで、体幹をしなやかに整えながら“寸胴体型”をリセット。引き締まった体へ導きます。
寸胴体型の原因は“体のかたさ”にあり
「ダイエットしてもくびれが戻らない」「上半身が丸く見える」といった悩みの背景には、筋肉の柔軟性低下が関係しています。特に背中・脇腹・股関節まわりが硬くなると、姿勢が崩れ、骨盤が開きやすくなり、結果的に体が寸胴に見えてしまうのです。
パリガアーサナ
（１）床にひざ立ちになって膝を肩幅程度に開き、左脚を真横に伸ばす
▲ひざを真上に向け、左脚の上に手を添えます
（２）息を吸いながら、右腕をまっすぐ上げる
▲脇の下とウエストが伸びているのを感じましょう
（３）息を吐きながら、上にあげた右腕を左方向に伸ばしていく
▲右のお腹がしっかり伸びているのを感じましょう
（４）視線を右の脇に向けゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープし、息を吸いながら（１）に戻る
手脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身をまっすぐキープし、上げた腕をできる限り真横に伸ばすこと」がポイントです。ぜひ習慣化して寸胴体型を解消していきましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
